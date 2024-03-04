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Камілла взяла перерву у виконанні королівських обов'язків

4 березня 2024 22:48
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Стас Кожушко
Редактор
Камілла взяла перерву у виконанні королівських обов'язків
Королева Великої Британії Камілла. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Королева Великої Британії Камілла взяла перерву у виконанні своїх королівських обов’язків. Втім вже наступного тижня 76-річна дружина Чарльза III знову з’явиться на публічних заходах.

Про це повідомляє видання People.

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Останнім часом в Камілли був складний і напружений графік. Через лікування Чарльза III, відновлення Кейт Міддлтон та тимчасової зайнятості принца Вільяма, королева відвідувала більшість заходів. Тепер вона відпочиватиме мінімум тиждень. Втім це не пов’язано з погіршенням її фізичного стану та здоров’я. 

Джерела в палаці повідомляють, що королева регулярно планує відпочинок у цю пору року. Наступним запланованим заходом королеви Камілли стане щорічна служба до Дня Співдружності націй у Вестмінстерському абатстві. Урочистості пройдуть 11 березня. Очікується, що король Чарльз  III звернеться по відео, яке транслюватимуть під час служби.

Відпустка королеви Камілли означає, що троє з чотирьох головних членів королівської родини перебувають поза увагою громадськості. 75-річний король Чарльз скасував більшість публічних обов’язків, оскільки проходив лікування від раку, хоча продовжує працювати з резиденції. Але на заходах не з’являється. 

Камілла взяла перерву у виконанні королівських обов'язків - фото 1
Королева Камілла. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що брат принцеси Діани показав її фото з домашнього архіву. Також ми розповідали, який план розробили британці на випадок смерті Чарльза III.

відпустка
королівська родина
Королева Камілла
Велика Британія

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