Камілла взяла перерву у виконанні королівських обов'язків

Королева Великої Британії Камілла. Фото: Reuters

Королева Великої Британії Камілла взяла перерву у виконанні своїх королівських обов’язків. Втім вже наступного тижня 76-річна дружина Чарльза III знову з’явиться на публічних заходах.

Про це повідомляє видання People.

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Останнім часом в Камілли був складний і напружений графік. Через лікування Чарльза III, відновлення Кейт Міддлтон та тимчасової зайнятості принца Вільяма, королева відвідувала більшість заходів. Тепер вона відпочиватиме мінімум тиждень. Втім це не пов’язано з погіршенням її фізичного стану та здоров’я.

Джерела в палаці повідомляють, що королева регулярно планує відпочинок у цю пору року. Наступним запланованим заходом королеви Камілли стане щорічна служба до Дня Співдружності націй у Вестмінстерському абатстві. Урочистості пройдуть 11 березня. Очікується, що король Чарльз III звернеться по відео, яке транслюватимуть під час служби.

Відпустка королеви Камілли означає, що троє з чотирьох головних членів королівської родини перебувають поза увагою громадськості. 75-річний король Чарльз скасував більшість публічних обов’язків, оскільки проходив лікування від раку, хоча продовжує працювати з резиденції. Але на заходах не з’являється.

Королева Камілла. Фото: Reuters

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