Брат принцеси Діани показав її щасливе фото з домашнього архіву

Принцеса Діана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

Брат покійнї принцеси Діани Чарльз Спенсер поділився чорно-білим знімком із домашнього архіву, зробленим 1967-го. На фото п'ятирічна принцеса Діана, Чарльз та їхня мама Френсіс Шанд Кайдд позують на гойдалках у родовому маєтку Елторп.

Про це пише Daily Mail.

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Крім Діани та Чарльза в сім'ї Джона Спенсера та Френсіс Рош було двоє дітей — старші дочки Сара та Джейн. Коли Діані було вісім років, мати пішла від батька, який жорстоко поводився з нею, до іншого чоловіка. Незважаючи на це, суд ухвалив залишити дітей із батьком.

Принцеса Діана з родиною. Фото: dailymail.co.uk

Принцеса Діана з братом. Фото: dailymail.co.uk

"Мені подобається, які ми щасливі. Мені тут три роки, а Діані п'ять чи шість років. Мама тоді кликала мене Базз — тому що вона бачила в мені нескінченну енергію, як у щасливої та зайнятої бджоли", — написав брат принцеси Діани під фотографією.

У розмові з People у 2017 році, через два десятиліття після смерті Діани, він розповів, що існує "багато міфів" про дитинство принцеси.

По-перше, ніхто з них ніколи не називав її вдома Ді. До того ж, як стверджував граф Спенсер, вона ніколи не була сором'язливою:

"Діана була собі на думці і завжди спочатку поводилася з новими людьми дуже стримано...Вона оцінювала співрозмовника, перш ніж реагувати на його слова. Це взагалі не сором'язливість, а кмітливість", — говорив Чарльз.

Нагадаємо, раніше британськй принц Вільям завітав на найстаріший стадіон. А родич колишньої королеви Великої Британії Єлизавети ІІ помер після обіду з батьками.