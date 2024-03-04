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Брат принцессы Дианы показал ее счастливое фото из домашнего архива

4 марта 2024 11:20
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Брат принцессы Дианы показал ее счастливое фото из домашнего архива
Принцесса Диана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Брат покойной принцессы Дианы Чарльз Спенсер поделился черно-белым снимком из домашнего архива, сделанным в 1967 году. На фото пятилетняя принцесса Диана, Чарльз и их мама Фрэнсис Шанд Кайдд позируют на качелях в имении Элторп.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кроме Дианы и Чарльза, в семье Джона Спенсера и Фрэнсис Рош было двое детей — старшие дочери Сара и Джейн. Когда Диане было восемь лет, мать ушла от отца, который жестоко обращался с ней, к другому мужчине. Несмотря на это, суд принял решение оставить детей с отцом.

 

Принцесса Диана с семьей. Фото: dailymail.co.uk
Принцесса Диана с семьей. Фото: dailymail.co.uk

 

Принцесса Диана с братом. Фото: dailymail.co.uk
Принцесса Диана с братом. Фото: dailymail.co.uk

"Мне нравится, как мы счастливы. Мне здесь три года, а Диане пять или шесть лет. Мама тогда звала меня Базз — потому что она видела во мне бесконечную энергию, как у счастливой и занятой пчелы", — написал брат принцессы Дианы под фотографией.

В разговоре с People в 2017 году, спустя два десятилетия после смерти Дианы, он рассказал, что существует "много мифов" о детстве принцессы.

Во-первых, никто из них никогда не называл ее дома Ди. К тому же, как утверждал граф Спенсер, она никогда не была застенчива:

"Диана была себе на уме и всегда сначала вела себя с новыми людьми очень сдержанно...Она оценивала собеседника, прежде чем реагировать на его слова. Это вообще не застенчивость, а сообразительность", — говорил Чарльз.

Напомним, ранее британский принц Уильям приехал на самый старый стадион. А родственник бывшей королевы Елизаветы II умер после обеда с родителями.

принцесса Диана
принц Уильям
король Чарльз ІІІ
королевская семья

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