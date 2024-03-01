Стало відомо, який план розробили британці на випадок смерті Чарльза III

Чарльз III. Фото: Alastair Grant/AP

Звістка про страшний діагноз короля Чарльза III змусили британську владу створити запасний секретний план зі зміни влади у Британії. Він отримав символічну кодову назву "Міст Менай".

Про це повідомляє Express.

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Що являє собою запасним секретний план "Міст Менай"

План розрахований на 10 днів і в ньому прописані ключові події з похованням короля, офіційними оголошеннями та сходженням на престол наступного монарха — принца Вільяма Уельського.

Комплекс цих секретних заходів отримав свою назву не просто так. Менай — визначний міст Британії, який з'єднує острів Англії та основну частину Уельсу.

Таку кодову назву було обрано для похоронних подій у зв'язку з тим, що Чарльз III має особистий зв'язок із Уельсом.

Його Величність провів в Уельському коледжі усі студентські роки та вивчив мову, яку час від часу використовував у своїх промовах.

Як британці дізнаються про смерть короля

У виданні зазначають, що траурну звістку про смерть Чарльза III британці дізнаються спочатку через каскад дзвонів і лише після цього про неї дізнається весь світ у прямому ефірі BBC.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чарльз III звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення. А також, що всміхнений король вразив офіційним виходом після новин про хворобу.