Стало известно, какой план был разработан британцами на случай смерти Чарльза III

Чарльз III. Фото: Alastair Grant/AP

Известие о страшном диагнозе короля Чарльза III заставили британские власти создать запасной секретный план по смене власти в Британии. Он получил символическое кодовое название "Мост Менай".

Об этом сообщает Express.

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Что представляет собой запасный секретный план "Мост Менай"

План рассчитан на 10 дней и в нем прописаны ключевые события с погребением короля, официальными объявлениями и восхождением на престол следующего монарха принца Уильяма Уэльского.

Комплекс этих секретных мер получил свое название не просто так. Менай — выдающийся мост Британии, соединяющий остров Англии и основную часть Уэльса.

Такое кодовое название было выбрано для похорон в связи с тем, что Чарльз III имеет личную связь с Уэльсом.

Его Величество провел в Уэльском колледже все студенческие годы и выучил язык, который время от времени использовал в своих речах.

Как британцы узнают о смерти короля

В издании отмечают, что траурное известие о смерти Чарльза III британцы узнают сначала из-за каскада колоколов и только после этого о нем узнают весь мир в прямом эфире BBC.

Напомним, ранее мы сообщали, что Чарльз III обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения. А также, что улыбающийся король поразил официальный выход после новостей о болезни.