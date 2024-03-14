Говорил всю жизнь — актер Александр Рудинский категорически отказался от языка и культуры россиян

Украинский актер Александр Рудинский. Фото: стоп-кадр шоу "Экзамен. Новая реальность"

Звезда сериала "Перші ластівки" Александр Рудинский признался, что отказался от всего российского после начала полномасштабного вторжения. Ранее он любил литературу страны-агрессора, а сейчас отказался от такого контента.

Об этом он рассказал в YouTube-интервью "Экзамен. Новая реальность".

Читайте также:

Александр Рудинский выбросил из своей жизни все русское

Молодой украинский актер Александр Рудинский, игравший в сериале "Перші ластівки", оставил свою любовь к русской культуре в прошлом. Сейчас он общается только на украинском языке и своего трехлетнего сына Петра тоже учит разговаривать на государственном.

Любовь к соловьиной у актера проснулась во время учебы в университете. Его преподавательница по сценическому языку очень резко реагировала на русский и запрещала студентами общаться на нем.

"Когда я учился в театральном, у нас языковой режим был. У нас преподавательница по сценическому языку была, и она воспитывала так, что мы только на украинском языке общались, несмотря на то, откуда ты, из какого региона. Только украинский язык. Если она слышала нотки русского — это крик. Я ей очень благодарен за это. И плюс я играю в кино и театре исключительно на украинском языке, и мне очень повезло, что обычно все проекты до полномасштабного вторжения были на украинском. Я очень мало играл на русском", — сказал актер.

Также Руднинский не общается на языке агрессора со своими знакомыми, которые до сих пор не перешли на государственный. Это его принципиальное решение.

"Мне тяжело даже, если друзья из Николаева звонят. Я не могу переходить. Ко мне в гости приезжают друзья из Николаева, я говорю: "Старик, извини, но я буду говорить по-украински", — вспомнил он.

Сейчас актер вспоминает жизнь и свое отношение к русской культуре до великой войны со страхом. Он уже не воспринимает реальность, в которой украинцы цитируют поэтов или режиссеров РФ.

"Я клянусь, я забыл о том, что я видел и читал, и слушал, все, что связано с Россией. Я в быту не привожу каких-либо примеров, цитат. А раньше это у меня было сполна — цитировать какой-то спектакль или какую-то актерскую работу. Я только этим и жил. А потом просто оп, и исчезло", — признался актер.

Ранее самый сексуальный актер призвал украинцев отказаться от языка россиян — почему.

Также актриса Римма Зюбина обратилась к гражданам, которые до сих пор "платят" РФ.