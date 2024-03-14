Говорив все життя — актор Олександр Рудинський категорично відмовився від мови та культури росіян
Зірка серіалу "Перших ластівок" Олександр Рудинський зізнався, що відмовився від усього російського після початку повномасштабного вторгнення. Раніше він полюбляв літературу країни-агресора, а зараз його це більше не цікавить.
Про це він розповів в YouTube-інтерв'ю "Екзамен. Нова реальність".
Олександр Рудинський викинув зі свого життя все російське
Молодий український актор Олександр Рудинський, який грав у серіалі "Перші ластівки", залишив свою любов до російської культури в минулому. Зараз він спілкується лише українською мовою і свого трьохрічного сина Петра теж вчить розмовляти державною.
Любов до солов'їної у актора прокинулась під час навчання в університеті. Його викладачка зі сценічної мови дуже різко реагувала на російську і забороняла студентам спілкуватися нею.
"Коли я вчився в театральному, у нас мовний режим був. У нас викладачка зі сценічної мови була, і вона виховувала так, що ми тільки українською мовою спілкувалися, попри те, звідки ти, з якого регіону. Тільки українська мова. Якщо вона чула нотки російської — це крик. Я їй дуже вдячний за це. І плюс я граю кіно і театр виключно українською мовою, і мені дуже пощастило, що зазвичай усі проєкти до повномасштабного вторгнення були українською. Я дуже мало грав російською", — сказав актор.
Також Руднинський не спілкується мовою агресора зі своїми знайомими, які досі не перейшли на державну. Це його принципове рішення.
"Мені важко навіть, якщо друзі з Миколаєва дзвонять. Я не можу переходити. До мене в гості приїжджають друзі з Миколаєва, я кажу: "Старий, вибач, але я буду говорити українською", — пригадав він.
Нині актор згадує життя та своє ставлення до російської культури до великої війни з острахом. Він вже не сприймає реальність, в якій українці цитують поетів чи режисерів РФ.
"Я клянусь, я забув про те, що я бачив і читав, і слухав, все, що пов'язано з Росією. Я в побуті не наводжу якихось прикладів, цитат. А раніше це у мене було сповна — цитувати якусь виставу або якусь акторську роботу. Я тільки цим і жив. А потім просто оп, і зникло", — зізнався актор.
Раніше найсексуальніший актор закликав українців відмовитися від мови окупантів — чому.
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