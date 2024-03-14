Говорив все життя — актор Олександр Рудинський категорично відмовився від мови та культури росіян

Український актор Олександр Рудинський. Фото: стоп-кадр шоу "Екзамен. Нова реальність"

Зірка серіалу "Перших ластівок" Олександр Рудинський зізнався, що відмовився від усього російського після початку повномасштабного вторгнення. Раніше він полюбляв літературу країни-агресора, а зараз його це більше не цікавить.

Про це він розповів в YouTube-інтерв'ю "Екзамен. Нова реальність".

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Молодий український актор Олександр Рудинський, який грав у серіалі "Перші ластівки", залишив свою любов до російської культури в минулому. Зараз він спілкується лише українською мовою і свого трьохрічного сина Петра теж вчить розмовляти державною.

Любов до солов'їної у актора прокинулась під час навчання в університеті. Його викладачка зі сценічної мови дуже різко реагувала на російську і забороняла студентам спілкуватися нею.

"Коли я вчився в театральному, у нас мовний режим був. У нас викладачка зі сценічної мови була, і вона виховувала так, що ми тільки українською мовою спілкувалися, попри те, звідки ти, з якого регіону. Тільки українська мова. Якщо вона чула нотки російської — це крик. Я їй дуже вдячний за це. І плюс я граю кіно і театр виключно українською мовою, і мені дуже пощастило, що зазвичай усі проєкти до повномасштабного вторгнення були українською. Я дуже мало грав російською", — сказав актор.

Також Руднинський не спілкується мовою агресора зі своїми знайомими, які досі не перейшли на державну. Це його принципове рішення.

"Мені важко навіть, якщо друзі з Миколаєва дзвонять. Я не можу переходити. До мене в гості приїжджають друзі з Миколаєва, я кажу: "Старий, вибач, але я буду говорити українською", — пригадав він.

Нині актор згадує життя та своє ставлення до російської культури до великої війни з острахом. Він вже не сприймає реальність, в якій українці цитують поетів чи режисерів РФ.

"Я клянусь, я забув про те, що я бачив і читав, і слухав, все, що пов'язано з Росією. Я в побуті не наводжу якихось прикладів, цитат. А раніше це у мене було сповна — цитувати якусь виставу або якусь акторську роботу. Я тільки цим і жив. А потім просто оп, і зникло", — зізнався актор.

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