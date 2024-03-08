Найсексуальніший актор України пояснив, чому важливо відмовитись від спілкування російською
Зірка української стрічки "Довбуш" та найсексуальніший актор України за версією премії "Золотий ліфон" Олексій Гнатковський пояснив, чому українці, які обрали для себе розмовляти російською мовою, є жертвами пропагандистських наративів, які нам нав'язували десятиліттями.
Артист звернувся до українців на своїй сторінці в Instagram.
Зірка української стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський пояснив, чому важливо розмовляти українською мовою
Актор нагадав про те, що 100 років тому українці програли боротьбу за власну незалежність за часів УНР і у розпал повномасштабного вторгнення РФ важливо не дати ворогу знищити наш народ та культуру.
Гнатковський вважає, що багато українців, які досі доводять своє законне право розмовляти російською, насправді є жертвами століттями нав'язаного пропагандою наративу.
"Війна не почалася, коли Крим забрали, ні! Війна почалася, коли спочатку зайшла російська мова і російська культура сюди, в наші голови, і вона приготувала плацдарм. І оцей плацдарм зараз розвивається броньованою технікою і масовими хвилями нападів. Нас переконували століттями, що "какая разніця", розумієте, цей наратив, в "какой разніце" він нам внідрявся", — пояснив артист.
Актор говорить про те, що неспроста росіяни під час окупації наших міст спалюють книжки. Знищуючи культуру, вони хочуть викреслити з історії український народ та нав'язати нашим нащадкам вигадану пропаганду.
Гнатковський наголошує на тому, що українська мова є частиною нашої культури і ми повинні прищеплювати її нашим дітям.
"Нас хотіли винищити, наше відродження, культуру знищити. А вона жива. Устами дітей вона йде далі. Нове покоління знає, хто такий Драй-Хмара, хто такий Семенко, хто такий Лесь Курбас, хто такі бойчукісти, і так далі. Ми знаємо. Тому для мене це такий символізм. Що в нас є найважливіше? Це наші військові й наші майбутні діти. Оце є найважливіший ресурс нашої держави. Діти! Тобто, це майбутнє. Я хочу говорити не про минуле, не про те, що знищили, а я хочу говорити про майбутнє, що воно живе", — зазначив артист.
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