Найсексуальніший актор України пояснив, чому важливо відмовитись від спілкування російською

Український актор Олексій Гнатковський. Фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy/

Зірка української стрічки "Довбуш" та найсексуальніший актор України за версією премії "Золотий ліфон" Олексій Гнатковський пояснив, чому українці, які обрали для себе розмовляти російською мовою, є жертвами пропагандистських наративів, які нам нав'язували десятиліттями.

Артист звернувся до українців на своїй сторінці в Instagram.

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Актор нагадав про те, що 100 років тому українці програли боротьбу за власну незалежність за часів УНР і у розпал повномасштабного вторгнення РФ важливо не дати ворогу знищити наш народ та культуру.

Гнатковський вважає, що багато українців, які досі доводять своє законне право розмовляти російською, насправді є жертвами століттями нав'язаного пропагандою наративу.

"Війна не почалася, коли Крим забрали, ні! Війна почалася, коли спочатку зайшла російська мова і російська культура сюди, в наші голови, і вона приготувала плацдарм. І оцей плацдарм зараз розвивається броньованою технікою і масовими хвилями нападів. Нас переконували століттями, що "какая разніця", розумієте, цей наратив, в "какой разніце" він нам внідрявся", — пояснив артист.

Актор говорить про те, що неспроста росіяни під час окупації наших міст спалюють книжки. Знищуючи культуру, вони хочуть викреслити з історії український народ та нав'язати нашим нащадкам вигадану пропаганду.

Гнатковський наголошує на тому, що українська мова є частиною нашої культури і ми повинні прищеплювати її нашим дітям.

"Нас хотіли винищити, наше відродження, культуру знищити. А вона жива. Устами дітей вона йде далі. Нове покоління знає, хто такий Драй-Хмара, хто такий Семенко, хто такий Лесь Курбас, хто такі бойчукісти, і так далі. Ми знаємо. Тому для мене це такий символізм. Що в нас є найважливіше? Це наші військові й наші майбутні діти. Оце є найважливіший ресурс нашої держави. Діти! Тобто, це майбутнє. Я хочу говорити не про минуле, не про те, що знищили, а я хочу говорити про майбутнє, що воно живе", — зазначив артист.

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