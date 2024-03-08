Самый сексуальный актер Украины объяснил, почему важно отказаться от общения на русском

Украинский актер Алексей Гнатковский. Фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy/

Звезда украинской ленты "Довбуш" и самый сексуальный актер Украины по версии премии "Золотой лифон" Алексей Гнатковский объяснил, почему украинцы, которые выбрали для себя говорить по-русски, являются жертвами пропагандистских нарративов, которые нам навязывали десятилетиями.

Артист обратился к украинцам на своей странице в Instagram.

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Актер напомнил о том, что 100 лет назад украинцы проиграли борьбу за собственную независимость при УНР и в разгар полномасштабного вторжения РФ важно не дать врагу уничтожить наш народ и культуру.

Гнатковский считает, что многие украинцы, которые до сих пор доказывают свое законное право говорить по-русски, на самом деле являются жертвами веками навязанного пропагандой нарратива.

"Война не началась, когда Крым забрали, нет! Война началась, когда сначала зашел русский язык и русская культура сюда, в наши головы, и она приготовила плацдарм. И этот плацдарм сейчас развивается бронированной техникой и массовыми волнами нападений. "какая разница", понимаете, этот нарратив, в "какой разнице" он нам вникал", — объяснил артист.

Актер говорит о том, что неспроста россияне во время оккупации наших городов сжигают книги. Уничтожая культуру, они хотят вычеркнуть из истории украинский народ и навязать нашим потомкам выдуманную пропаганду.

Гнатковский отмечает то, что украинский язык является частью нашей культуры и мы должны прививать его нашим детям.

"Нас хотели истребить, наше возрождение, культуру уничтожить. А она жива. Устами детей она идет дальше. Новое поколение знает, кто такой Драй-Хмара, кто такой Семенко, кто такой Лесь Курбас, кто такие бойчукисты, и так далее. Мы знаем "Поэтому для меня это такой символизм. Что у нас есть самое важное? Это наши военные и наши будущие дети. Это есть важнейший ресурс нашего государства. Дети! То есть это будущее. Я хочу говорить не о прошлом, не о том, что уничтожили," а я хочу говорить о будущем, что оно живет", — отметил артист.

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