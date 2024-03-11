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Голливудские звезды в "голых" платьях пришли на вечеринку Элтона Джона

11 марта 2024 11:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Голливудские звезды в "голых" платьях пришли на вечеринку Элтона Джона
Дочь Майкла Джексона Пэрис. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Голливудские красавицы отличились провокационным нарядом на оскаровской вечеринке. Среди звезд была бывшая невеста рэпера Канье Уэста, Джулия Фокс. Звезда пришла на 32-ю ежегодную вечеринку Элтона Джона в Западном Голливуде в обольстительном образе без белья.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бывшая невеста Канье Уэста пришла на вечеринку топлесс

34-летняя актриса сериала "Неограненные драгоценные камни" вышла на красную дорожку топлесс в эпатажий черном мини-платье DSQUARED2 и едва заметными золотыми ремешками. Джулия дополнила наряд черными чулками и черными туфлями на каблуке с острым носом. Она еще больше подчеркнула свой образ массивными золотыми браслетами на запястье, а также золотыми серьгами.

 

Модель Джулия Фокс. Фото: Reuters
Модель Джулия Фокс. Фото: Reuters

 

Модель Беатрис Грано. Фото: Reuters
Модель Беатрис Грано. Фото: Reuters

 

Дочь Майкла Джексона Пэрис. Фото: Reuters
Дочь Майкла Джексона Пэрис. Фото: Reuters

 

Модель Тара Доллингер. Фото: Reuters
Модель Тара Доллингер. Фото: Reuters

 

Модель Лидия Биллен. Фото: Reuters
Модель Лидия Биллен. Фото: Reuters

 

Модель Шинейд Харнетт. Фото: Reuters
Модель Шинейд Харнетт. Фото: Reuters

 

Модель Энни Гонсалес. Фото: Reuters
Модель Энни Гонсалес. Фото: Reuters

Среди других на мероприятии были Лидия Билен, Тара Доллингер, Беатрис Гранно, Шинейд Харнетт, Энни Гонсалес.

Джулия Фокс является матерью трехлетнего сына Валентино от пилота Бруклина Питера Артемьева. Джулия, известна шестинедельным платоническим романом с опальным рэпером Канье Уэстом.

Напомним, мы писали о лучшем образе церемонии вручения премии "Оскар". А американский рестлер Джон Сина вышел без одежды на сцену вручения премии "Оскар".

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