Голливудские звезды в "голых" платьях пришли на вечеринку Элтона Джона
Голливудские красавицы отличились провокационным нарядом на оскаровской вечеринке. Среди звезд была бывшая невеста рэпера Канье Уэста, Джулия Фокс. Звезда пришла на 32-ю ежегодную вечеринку Элтона Джона в Западном Голливуде в обольстительном образе без белья.
Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая невеста Канье Уэста пришла на вечеринку топлесс
34-летняя актриса сериала "Неограненные драгоценные камни" вышла на красную дорожку топлесс в эпатажий черном мини-платье DSQUARED2 и едва заметными золотыми ремешками. Джулия дополнила наряд черными чулками и черными туфлями на каблуке с острым носом. Она еще больше подчеркнула свой образ массивными золотыми браслетами на запястье, а также золотыми серьгами.
Среди других на мероприятии были Лидия Билен, Тара Доллингер, Беатрис Гранно, Шинейд Харнетт, Энни Гонсалес.
Джулия Фокс является матерью трехлетнего сына Валентино от пилота Бруклина Питера Артемьева. Джулия, известна шестинедельным платоническим романом с опальным рэпером Канье Уэстом.
Напомним, мы писали о лучшем образе церемонии вручения премии "Оскар". А американский рестлер Джон Сина вышел без одежды на сцену вручения премии "Оскар".
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