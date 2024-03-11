Голлівудські зірки у "голих" сукнях прийшли на вечірку Елтона Джона

Дочка Майкла Джексона Періс. Фото: Reuters

Голлівудські красуні відзначились провокаційним вбранням на оскарівській вечірці. Серед зірок була колишня наречена репера Каньє Веста, Джулія Фокс. Зірка прийшла на 32 щорічну вечірку Елтона Джона у Західному Голлівуді в звабливому образі без білизни.

Про це пише Daily Mail.

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Колишня наречена Каньє Веста прийшла на вечірку топлес

34-річна актриса серіалу "Неогранені дорогоцінні камені" вийшла на червону доріжку топлес у епатажій чорній міні-сукні DSQUARED2 і ледь помітними золотими ремінцями. Джулія доповнила вбрання чорними панчохами та чорними туфлями на підборах з гострим носом. Вона ще більше підкреслила свій образ масивними золотими браслетами на зап’ясті, а також золотими сережками.

Модель Джулія Фокс. Фото: Reuters

Модель Беатріс Грано. Фото: Reuters

Дочка Майкла Джексона Періс. Фото: Reuters

Модель Тара Доллінгер. Фото: Reuters

Модель Лідія Біллен. Фото: Reuters

Модель Шинейд Харнетт. Фото: Reuters

Модель Енні Гонсалес. Фото: Reuters

Серед інших на заході були Лідія Білен, Тара Доллінгер, Беатріс Гранно, Шинейд Харнетт, Енні Гонсалес.

Джулія Фокс є матір’ю трирічного сина Валентино від пілота Брукліна Пітера Артем’єва. Джулія, відома шеститижневим платонічним романом із опальним репером Каньє Вестом.

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