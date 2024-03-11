Голлівудські зірки у "голих" сукнях прийшли на вечірку Елтона Джона
Голлівудські красуні відзначились провокаційним вбранням на оскарівській вечірці. Серед зірок була колишня наречена репера Каньє Веста, Джулія Фокс. Зірка прийшла на 32 щорічну вечірку Елтона Джона у Західному Голлівуді в звабливому образі без білизни.
Про це пише Daily Mail.
Колишня наречена Каньє Веста прийшла на вечірку топлес
34-річна актриса серіалу "Неогранені дорогоцінні камені" вийшла на червону доріжку топлес у епатажій чорній міні-сукні DSQUARED2 і ледь помітними золотими ремінцями. Джулія доповнила вбрання чорними панчохами та чорними туфлями на підборах з гострим носом. Вона ще більше підкреслила свій образ масивними золотими браслетами на зап’ясті, а також золотими сережками.
Серед інших на заході були Лідія Білен, Тара Доллінгер, Беатріс Гранно, Шинейд Харнетт, Енні Гонсалес.
Джулія Фокс є матір’ю трирічного сина Валентино від пілота Брукліна Пітера Артем’єва. Джулія, відома шеститижневим платонічним романом із опальним репером Каньє Вестом.
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