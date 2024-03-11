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Голлівудські зірки у "голих" сукнях прийшли на вечірку Елтона Джона

11 березня 2024 11:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Голлівудські зірки у "голих" сукнях прийшли на вечірку Елтона Джона
Дочка Майкла Джексона Періс. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Голлівудські красуні відзначились провокаційним вбранням на оскарівській вечірці. Серед зірок була колишня наречена репера Каньє Веста, Джулія Фокс. Зірка прийшла на 32 щорічну вечірку Елтона Джона у Західному Голлівуді в звабливому образі без білизни.

Про це пише Daily Mail.

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Колишня наречена Каньє Веста прийшла на вечірку топлес

34-річна актриса серіалу "Неогранені дорогоцінні камені" вийшла на червону доріжку топлес у епатажій чорній міні-сукні DSQUARED2 і ледь помітними золотими ремінцями. Джулія доповнила вбрання чорними панчохами та чорними туфлями на підборах з гострим носом. Вона ще більше підкреслила свій образ масивними золотими браслетами на зап’ясті, а також золотими сережками.

 

Модель Джулія Фокс. Фото: Reuters
Модель Джулія Фокс. Фото: Reuters

 

Модель Беатріс Грано. Фото: Reuters
Модель Беатріс Грано. Фото: Reuters

 

Дочка Майкла Джексона Періс. Фото: Reuters
Дочка Майкла Джексона Періс. Фото: Reuters

 

Модель Тара Доллінгер. Фото: Reuters
Модель Тара Доллінгер. Фото: Reuters

 

Модель Лідія Біллен. Фото: Reuters
Модель Лідія Біллен. Фото: Reuters

 

Модель Шинейд Харнетт. Фото: Reuters
Модель Шинейд Харнетт. Фото: Reuters

 

Модель Енні Гонсалес. Фото: Reuters
Модель Енні Гонсалес. Фото: Reuters

Серед інших на заході були Лідія Білен, Тара Доллінгер, Беатріс Гранно, Шинейд Харнетт, Енні Гонсалес.

Джулія Фокс є матір’ю трирічного сина Валентино від пілота Брукліна Пітера Артем’єва. Джулія, відома шеститижневим платонічним романом із опальним репером Каньє Вестом.

Нагадаємо, ми писали про кращі образі церемонії вручення премії "Оскар". А американський рестлер Джон Сіна вийшов без одягу на сцену вручення премії "Оскар". 

Оскар
Елтон Джон
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