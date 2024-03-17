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Энн Хэтэуэй подловили по объятиям с молодым актером, недавно переехавшим в Голливуд

17 марта 2024 12:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Энн Хэтэуэй подловили по объятиям с молодым актером, недавно переехавшим в Голливуд
Актеры Энн Энн Хэтэуэй и Николас Галицын. Фото: Instagramgalitzinecomfort
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В американском городе Остин (столица штата Техас) проходит кинофестиваль SXSW. Звездной гостьей стала лауреат премии "Оскар", актриса Энн Хэтэуэй. Впрочем, на мероприятие она пришла не одна.

Об этом сообщает издание Variety.

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Энн посетила мировую премьеру фильма "Идея о тебе" Amazon Prime Video. Она сыграла главную женскую роль 40-летней Софи, с которой муж развелся и ушел к молодой девушке. На музыкальном фестивале она знакомится с 24-летним Гейсом Кэмпбеллом, солистом популярного бойзбенда August Moon.

Его сыграл британский актер Николас Галицын. Именно с ним на кинофестивале SXSW оскароносная звезда и обнималась.

Энн Гетевей подловили по объятиям с молодым актером, недавно переехавшим в Голливуд. - фото 1
Энн Хэтэуэй и Николас Галицын на кинофестивале SXSW. Фото: Instagram/anniehathawaynews

По словам Галицына во время прослушивания между ним и Хэтэуэй мгновенно возникли гармоничное взаимодействие, симпатия и общее чувство юмора.

"Это было просто очень легко. Я помню, как выходил из той комнаты с мыслью: "Независимо от того, что с этим случится, я так горжусь этим особым событием, что там произошло". На следующий день мне позвонили по телефону: "Мы хотим, чтобы ты был частью этого фильма", — рассказал на сцене Николас.

Энн Гетевей подловили по объятиям с молодым актером, недавно переехавшим в Голливуд. - фото 2
Фото: Instagram/anniehathawaynews

29-летний Николас недавно переехал из родного Лондона в Лос-Анджелес. В последних своих проектах он играл главные роли с такими актрисами как Джулианн Мур и Ума Турман. О личной жизни Галицын не рассказывает. Относительно Энн, она более 10 лет вместе с дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. Пара воспитывает двух сыновей.

Напомним, ранее мы писали, что актриса, телеведущая Вупи Голдберг вступилась за Энн Хэтэуэй, которую критикуют за новый фильм. Также мы рассказывали, что известная актриса рассказала о хамском поведении Джонни Деппа на съемках.

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