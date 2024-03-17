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Енн Гетевей підловили за обіймами з молодим актором, який нещодавно переїхав до Голлівуду

17 березня 2024 12:45
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Стас Кожушко
Редактор
Енн Гетевей підловили за обіймами з молодим актором, який нещодавно переїхав до Голлівуду
Актори Енн Гетевей та Ніколас Галіцин. Фото: Instagramgalitzinecomfort
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В американському місті Остін (столиця штату Техас) проходить кінофестиваль SXSW. Зірковою гостею стала лауреатка премії "Оскар", акторка Енн Гетевей. Втім на захід вона завітала не одна.

Про це повідомляє видання Variety.

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Енн Гетевей в обіймах молодого актора

Енн завітала на світову прем’єру фільму "Ідея про тебе" Amazon Prime Video. Вона зіграла головну жіночу роль 40-річної Софі, з якою чоловік розлучився та пішов до молодої дівчини. На музичному фестивалі вона знайомиться з 24-річним Гейсом Кемпбеллом, солістом популярного бойзбенду August Moon.

Його зіграв британський актор Ніколас Галіцин. Саме з ним на кінофестивалі SXSW оскароносна зірка і обіймалась. 

Ен Гетевей підловили за обіймами з молодим актором, який нещодавно переїхав до Голлівуду - фото 1
Енн Гетевей та Ніколас Галіцин на кінофестивалі SXSW. Фото: Instagram/anniehathawaynews

За словами Галіцин під час прослуховування між ним і Гетевей миттєво виникли гармонійна взаємодія, симпатія та спільне почуття гумору.

"Це було просто дуже легко. Я пам’ятаю, як виходив із тієї кімнати з думкою: "Незалежно від того, що з цим трапиться, я так пишаюся цією особливою подією, що там сталася". Наступного дня мені зателефонували: "Ми хочемо, щоб ти був частиною цього фільму", — розповів на сцені Ніколас. 

Ен Гетевей підловили за обіймами з молодим актором, який нещодавно переїхав до Голлівуду - фото 2
Фото: Instagram/anniehathawaynews

29-річний Ніколас нещодавно переїхав з рідного Лондону до Лос-Анджелесу. В останніх своїх проєктах він грав головні ролі з такими акторками як, зокрема, Джуліанн Мур та Ума Турман. Про особисте життя Галіцин не розповідає. Щодо Енн, то вона понад 10 років разом з дизайнером ювелірних прикрас Адамом Шульманом. Пара виховує двох синів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка, телеведуча Вупі Голдберг заступилася за Енн Гетевей, яку критикують за новий фільм. Також ми розповідали, що відома акторка розповіла про хамську поведінку Джонні Деппа на зйомках.

кіно
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