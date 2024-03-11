Эмили Ратаковские в откровенном платье затмила Ким Кардашьян на оскаровской вечеринке

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

На вечеринке "Оскар" от Vanity Fair, состоявшейся в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз, собралось множество звездных гостей. Марго Робби, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Эмили Ратаковски — лишь некоторые из имен, появившихся на гламурной вечеринке.

Об этом пишет Daily Mail.

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33-летняя звезда "Барби" Марго продемонстрировала свои подтянутые ноги в крохотном золотистом корсете. Дополнила образ золотым халатом. 43-летняя Ким показала роскошную фигуру в белом платье с эффектными шипами на плече. На красной дорожке к ней присоединились члены ее семьи, в том числе сестры Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер, мама Крис Дженнер и ее бойфренд Кори Гэмбл.

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Модель Хайди Клум. Фото: Reuters

Актриса Холли Бейли. Фото: Reuters

Модель Эшли Грэм. Фото: Reuters

Актриса Джессика Альба. Фото: Reuters

Актриса София Вергара. Фото: Reuters

Актриса Памела Андерсон. Фото: Reuters

Актриса Памела Андерсон с сыном. Фото: Reuters

Модель Крисси Тейген. Фото: Reuters

Мама Ким Кардашьян Крис Дженнер. Фото: Reuters

Актриса Оливия Уайлд. Фото: Reuters

Певица Дэми Ловато. Фото: Reuters

Актриса Ванесса Хадженс. Фото: Reuters

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters

Модель Кайли Дженнер. Фото: Reuters

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Модель Кайли Дженнер. Фото: Reuters

Актриса Кэтрин Охара. Фото: Reuters

Модель Лоурен Санчес. Фото: Reuters

Актер Мэттью Макконахи с супругой. Фото: Reuters

Актриса Эмили Блант с супругом. Фото: Reuters

Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters

Актриса Линдси Лохан с супругом. Фото: Reuters

Дизайнер Донателла Версаче. Фото: Reuters

Актриса Эмили Блант. Фото: Reuters

Актриса Джессика Билл с супругом певцом Джастином Тимберлейком. Фото: Reuters

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: Reuters

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур с дочерьми. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

61-летняя Деми Мур нарядилась в коричневое шелковое платье с глубоким вырезом, облегавшее ее фигуру. Модель Эмили Ратаковски шокировала появлением в откровенном платье, которое едва держалось на ней.

Также роскошными образами похвастались Эшли Грэм, Джессика Альба, Хайди Клум и Эмили Блант.

Напомним, звездные актрисы поразили стильными образами на вручении "Оскара-2024". А украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил в этом году "Оскар".