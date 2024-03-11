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Эмили Ратаковски в откровенном платье затмила Ким Кардашьян на оскаровской вечеринке

11 марта 2024 09:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Эмили Ратаковские в откровенном платье затмила Ким Кардашьян на оскаровской вечеринке
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

На вечеринке "Оскар" от Vanity Fair, состоявшейся в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз, собралось множество звездных гостей. Марго Робби, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Эмили Ратаковски — лишь некоторые из имен, появившихся на гламурной вечеринке.

Об этом пишет Daily Mail.

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33-летняя звезда "Барби" Марго продемонстрировала свои подтянутые ноги в крохотном золотистом корсете. Дополнила образ золотым халатом. 43-летняя Ким показала роскошную фигуру в белом платье с эффектными шипами на плече. На красной дорожке к ней присоединились члены ее семьи, в том числе сестры Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер, мама Крис Дженнер и ее бойфренд Кори Гэмбл.

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters
Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

 

Модель Хайди Клум. Фото: Reuters
Модель Хайди Клум. Фото: Reuters

 

Актриса Холли Бейли. Фото: Reuters
Актриса Холли Бейли. Фото: Reuters

 

Модель Эшли Грэм. Фото: Reuters
Модель Эшли Грэм. Фото: Reuters

 

Актриса Джессика Альба. Фото: Reuters
Актриса Джессика Альба. Фото: Reuters

 

Актриса София Вергара. Фото: Reuters
Актриса София Вергара. Фото: Reuters

 

Актриса Памела Андерсон. Фото: Reuters
Актриса Памела Андерсон. Фото: Reuters

 

Актриса Памела Андерсон с сыном. Фото: Reuters
Актриса Памела Андерсон с сыном. Фото: Reuters

 

Модель Крисси Тейген. Фото: Reuters
Модель Крисси Тейген. Фото: Reuters

 

Мама Ким Кардашьян Крис Дженнер. Фото: Reuters
Мама Ким Кардашьян Крис Дженнер. Фото: Reuters

 

Актриса Оливия Уайлд. Фото: Reuters
Актриса Оливия Уайлд. Фото: Reuters

 

Певица Дэми Ловато. Фото: Reuters
Певица Дэми Ловато. Фото: Reuters

 

Актриса Ванесса Хадженс. Фото: Reuters
Актриса Ванесса Хадженс. Фото: Reuters

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

 

Актриса Сальма Гайек. Фото: Reuters
Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters

 

Модель Кайли Дженнер. Фото: Reuters
Модель Кайли Дженнер. Фото: Reuters

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

 

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

 

Модель Кайли Дженнер. Фото: Reuters
Модель Кайли Дженнер. Фото: Reuters

 

Актриса Кэтрин Охара. Фото: Reuters
Актриса Кэтрин Охара. Фото: Reuters

 

Модель Лоурен Санчес. Фото: Reuters
Модель Лоурен Санчес. Фото: Reuters

 

Актер Мэттью Макконахи с супругой. Фото: Reuters
Актер Мэттью Макконахи с супругой. Фото: Reuters

 

Актриса Эмили Блант с супругом. Фото: Reuters
Актриса Эмили Блант с супругом. Фото: Reuters

 

Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters
Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters

 

Актриса Линдси Лохан с супругом. Фото: Reuters
Актриса Линдси Лохан с супругом. Фото: Reuters

 

Дизайнер Донателла Версаче. Фото: Reuters
Дизайнер Донателла Версаче. Фото: Reuters

 

Актриса Эмили Блант. Фото: Reuters
Актриса Эмили Блант. Фото: Reuters

 

Актриса Джессика Билл с мужем певцом Джастином Тимберлейком. Фото: Reuters
Актриса Джессика Билл с супругом певцом Джастином Тимберлейком. Фото: Reuters

 

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: Reuters
Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: Reuters

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Reuters
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Reuters

 

Деми Мур с дочерьми. Фото: Reuters
Актриса Деми Мур с дочерьми. Фото: Reuters

 

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

 

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters
Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

61-летняя Деми Мур нарядилась в коричневое шелковое платье с глубоким вырезом, облегавшее ее фигуру. Модель Эмили Ратаковски шокировала появлением в откровенном платье, которое едва держалось на ней.

Также роскошными образами похвастались Эшли Грэм, Джессика Альба, Хайди Клум и Эмили Блант.

Напомним, звездные актрисы поразили стильными образами на вручении "Оскара-2024". А украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил в этом году "Оскар".

Ким Кардашьян
Оскар
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