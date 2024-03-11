Эмили Ратаковские в откровенном платье затмила Ким Кардашьян на оскаровской вечеринке

Эмили Ратаковски в откровенном платье затмила Ким Кардашьян на оскаровской вечеринке
На вечеринке "Оскар" от Vanity Fair, состоявшейся в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз, собралось множество звездных гостей. Марго Робби, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Эмили Ратаковски — лишь некоторые из имен, появившихся на гламурной вечеринке.
Об этом пишет Daily Mail.
Марго Робби примерила золотой наряд
33-летняя звезда "Барби" Марго продемонстрировала свои подтянутые ноги в крохотном золотистом корсете. Дополнила образ золотым халатом. 43-летняя Ким показала роскошную фигуру в белом платье с эффектными шипами на плече. На красной дорожке к ней присоединились члены ее семьи, в том числе сестры Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер, мама Крис Дженнер и ее бойфренд Кори Гэмбл.
61-летняя Деми Мур нарядилась в коричневое шелковое платье с глубоким вырезом, облегавшее ее фигуру. Модель Эмили Ратаковски шокировала появлением в откровенном платье, которое едва держалось на ней.
Также роскошными образами похвастались Эшли Грэм, Джессика Альба, Хайди Клум и Эмили Блант.
Напомним, звездные актрисы поразили стильными образами на вручении "Оскара-2024". А украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил в этом году "Оскар".
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