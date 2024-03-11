Емілі Ратаковські у відвертій сукні затьмарила Кім Кардаш’ян на оскарівській вечірці

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

На вечірці "Оскар" від Vanity Fair, що відбулася у Центрі виконавських мистецтв Уолліса Анненберга в Беверлі-Хіллз, зібралось багато зіркових гостей. Марго Роббі, Кім Кардаш’ян, Кайлі Дженнер та Емілі Ратаковскі — це лише деякі з імен, які з’явилися на гламурній вечірці.

Про це пише Daily Mail.

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33-річна зірка "Барбі" Марго продемонструвала свої підтягнуті ноги в крихітному золотистому корсеті. Доповнила образ золотим халатом. 43-річна Кім показала розкішну фігуру в білій сукні з ефектними шипами на плечі. На червоній доріжці до неї приєдналися члени її сім’ї, в тому числі сестри Кайлі Дженнер і Кендалл Дженнер, мама Кріс Дженнер і її бойфренд Корі Гембл.

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Модель Гайді Клум. Фото: Reuters

Акторка Голлі Бейлі. Фото: Reuters

Модель Ешлі Грем. Фото: Reuters

Акторка Джессіка Альба. Фото: Reuters

Акторка Софія Вергара. Фото: Reuters

Акторка Памела Андерсон. Фото: Reuters

Акторка Памела Андерсон з сином. Фото: Reuters

Модель Кріссі Тейген. Фото: Reuters

Мама Кім Кардаш'ян Кріс Дженнер. Фото: Reuters

Акторка Олівія Вайлд. Фото: Reuters

Співачка Демі Ловато. Фото: Reuters

Акторка Ванесса Хадженс. Фото: Reuters

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters

Модель Кайлі Дженнер. Фото: Reuters

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. Фото: Reuters

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Модель Кайлі Дженнер. Фото: Reuters

Акторка Кетрін Охара. Фото: Reuters

Модель Лоурен Санчес. Фото: Reuters

Актор Меттью Макконахі з дружиною. Фото: Reuters

Акторка Емілі Блант з чоловіком. Фото: Reuters

Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Reuters

Акторка Ліндсі Лохан з чоловіком. Фото: Reuters

Дизайнерка Донателла Версаче. Фото: Reuters

Акторка Емілі Блант. Фото: Reuters

Акторка Джессіка Білл з чоловіком Джастіном Тімберлейком. Фото: Reuters

Діджейка Періс Гілтон. Фото: Reuters

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі. Фото: Reuters

Акторка Демі Мур з дочками. Фото: Reuters

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

61-річна Демі Мур вбралася у коричневу шовкову сукню з глибоким вирізом, яка облягала її фігуру. Модель Емілі Ратаковські шокувала появою у відвертій сукні, яка ледь трималася на ній.

Також розкішними образами похизувались Ешлі Грем, Джессіка Альба, Гайді Клум та Емілі Блант.

Нагадаємо, зіркові акторки вразили стильними образами на врученні "Оскара-2024". А український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав цього року "Оскар".