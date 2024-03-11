Емілі Ратаковські у відвертій сукні затьмарила Кім Кардаш’ян на оскарівській вечірці
На вечірці "Оскар" від Vanity Fair, що відбулася у Центрі виконавських мистецтв Уолліса Анненберга в Беверлі-Хіллз, зібралось багато зіркових гостей. Марго Роббі, Кім Кардаш’ян, Кайлі Дженнер та Емілі Ратаковскі — це лише деякі з імен, які з’явилися на гламурній вечірці.
Про це пише Daily Mail.
Марго Роббі приміряла золоте вбрання
33-річна зірка "Барбі" Марго продемонструвала свої підтягнуті ноги в крихітному золотистому корсеті. Доповнила образ золотим халатом. 43-річна Кім показала розкішну фігуру в білій сукні з ефектними шипами на плечі. На червоній доріжці до неї приєдналися члени її сім’ї, в тому числі сестри Кайлі Дженнер і Кендалл Дженнер, мама Кріс Дженнер і її бойфренд Корі Гембл.
61-річна Демі Мур вбралася у коричневу шовкову сукню з глибоким вирізом, яка облягала її фігуру. Модель Емілі Ратаковські шокувала появою у відвертій сукні, яка ледь трималася на ній.
Також розкішними образами похизувались Ешлі Грем, Джессіка Альба, Гайді Клум та Емілі Блант.
Нагадаємо, зіркові акторки вразили стильними образами на врученні "Оскара-2024". А український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав цього року "Оскар".
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