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Бывшая жена Бена Аффлека рассказала о воспитании их троих детей

29 марта 2024 06:17
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Стас Кожушко
Редактор
Что позволяют Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер своим детям
Голливудская актриса Дженнифер Гарнер. Фото: Instagram/usweeklyjennifer.garner
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер воспитывает троих общих детей с бывшим мужем, голливудской звездой Беном Аффлеком. Лауреатка премии "Золотой глобус" рассказала, есть ли для них какие-то запреты.

Об этом пишет издание People.

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Бывшая звездная пара воспитывает 18-летнюю Вайолет, 15-летнюю Серафину и 12-летнего Сэмюэля. По словам Дженнифер, они с Беном дают детям полную свободу действий. И это для 51-летней актрисы дается не так-то просто.

"Мои родители тоже так поступали, и я так поражена там, насколько это непросто. Мне очень трудно не говорить им: "Вот каким я тебя вижу", или "Я думаю, тебе надо делать вот так". Мне действительно приходится сидеть сложа руки", — призналась актриса.

Дженнифер добавила, что она просто наблюдает за детьми, когда они решают, кем хотят стать. Так, например, Вайолет берет на себя ответственность за свой процесс обучения в колледже.

"Я вижу стресс, но она справится с этим, как чемпионка, и она полностью отвечает за это. Мне не нужно говорить: "Ты это делаешь, ты это делаешь?". Она сама начинает. И я просто горжусь ею, несмотря ни на что", — подытожила Дженнифер.

Бывшая жена Бена Аффлека рассказала о воспитании их троих детей - фото 1
Дженнифер Гарнер со старшей дочерью. Фото: Instagram/usweekly

История любви Гарнер и Аффлека

Голливудские актеры начали встречаться в 2004 году. До этого у них были только дружеские отношения, они вместе играли в двух фильмах. После девяти месяцев отношений Аффлек сделал предложение. Они обручились 29 июня 2005 года на Карибах.

На развод подали в 2015-м, официально его оформили в октябре 2018-го. Гарнер поддерживала борьбу Аффлека с алкоголизмом во время и после их брака.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что колумбийской певице Шакире приписывают роман со звездой культового сериала. Также мы рассказывали, почему голливудская актриса Меган Фокс переехала от своего бойфренда.

дети
Бен Аффлек
актеры
зарубежные звезды

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