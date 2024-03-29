Что позволяют Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер своим детям

Бывшая жена Бена Аффлека рассказала о воспитании их троих детей
Голливудская актриса Дженнифер Гарнер воспитывает троих общих детей с бывшим мужем, голливудской звездой Беном Аффлеком. Лауреатка премии "Золотой глобус" рассказала, есть ли для них какие-то запреты.
Об этом пишет издание People.
Гарнер о совместных детях с Аффлеком
Бывшая звездная пара воспитывает 18-летнюю Вайолет, 15-летнюю Серафину и 12-летнего Сэмюэля. По словам Дженнифер, они с Беном дают детям полную свободу действий. И это для 51-летней актрисы дается не так-то просто.
"Мои родители тоже так поступали, и я так поражена там, насколько это непросто. Мне очень трудно не говорить им: "Вот каким я тебя вижу", или "Я думаю, тебе надо делать вот так". Мне действительно приходится сидеть сложа руки", — призналась актриса.
Дженнифер добавила, что она просто наблюдает за детьми, когда они решают, кем хотят стать. Так, например, Вайолет берет на себя ответственность за свой процесс обучения в колледже.
"Я вижу стресс, но она справится с этим, как чемпионка, и она полностью отвечает за это. Мне не нужно говорить: "Ты это делаешь, ты это делаешь?". Она сама начинает. И я просто горжусь ею, несмотря ни на что", — подытожила Дженнифер.
История любви Гарнер и Аффлека
Голливудские актеры начали встречаться в 2004 году. До этого у них были только дружеские отношения, они вместе играли в двух фильмах. После девяти месяцев отношений Аффлек сделал предложение. Они обручились 29 июня 2005 года на Карибах.
На развод подали в 2015-м, официально его оформили в октябре 2018-го. Гарнер поддерживала борьбу Аффлека с алкоголизмом во время и после их брака.
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