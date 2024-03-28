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Шакірі приписують роман із зіркою культового серіалу

28 березня 2024 12:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шакірі приписують роман із зіркою культового серіалу
Співачка Шакіра з актором Люсьєном Лавісконтом. Фото: instagram.com/shakira/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Шанувальники Шакіри вважають, що у співачки новий роман. Обранцем Шакіри, на їхню думку, став актор Люсьєн Лавісконт, відомий за серіалом "Емілі в Парижі".

Про це повідомляє видання TMZ.

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Новий роман Шакіри

Чутки про їхній роман з'явилися після того, як актор знявся у новому кліпі співачки Puntería, за сюжетом якого у них був роман. А пізніше ці чутки підігріло те, що Шакіру та Лавісконта помітили у Нью-Йорку за вечерею. Після вечері пара виїхала однією машиною.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше Шакіру вже підозрювали у стосунках з відомими чоловіками після розставання з Жераром Піке, від якого у неї двоє дітей. Їй приписували романи з Томом Крузом, співаком Рау Алехандро та автогонщиком Льюїсом Хемілтоном. Офіційно ці чутки не підтвердились.

Шакіра в недавньому інтерв'ю заявила, що пожертвувала кар'єрою заради щасливих стосунків із Піке.

"На дуже довгий час я поставила свою кар'єру на паузу, щоб просто бути поруч із Жераром і щоб він міг продовжувати грати у футбол. Я пішла на багато жертв заради кохання", — зізналася вона.

Вони розлучилися влітку 2022 року через зраду з боку Піке: він почав зустрічатися з новою дівчиною Кларою Чіа, яка набагато молодша за Шакіру. Співачка публічно розповідала про свої переживання на тлі цього, даючи численні інтерв'ю, і навіть записала про колишнього коханого пісню, в якій заспівала про те, що екс-бойфренд проміняв її на дешевшу копію. Нещодавно також стало відомо, що Шакіра випустить документальний фільм про життя "після Жерара Піке".

Нагадаємо, за чутками? Піке зрадив Шакіру з її фітнес-тренеркою. А раніше заарештували чоловіка, який вважав Шакіру дружиною.

Шакіра
закордонні зірки
зіркова пара
"Емілі в Парижі"

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