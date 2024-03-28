Шакири приписывают роман со звездой культового сериала

Певица Шакира с актером Люсьеном Лависконтом. Фото: instagram.com/shakira/

Поклонники Шакиры считают, что у певицы новый роман. Избранником Шакиры, по их мнению, стал актер Люсьен Лависконт, известный по сериалу "Эмили в Париже".

Об этом сообщает издание TMZ.

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Новый роман Шакиры

Слухи о романе появились после того, как актер снялся в новом клипе певицы Puntería, по сюжету которого у них был роман. А потом эти слухи подогрело то, что Шакиру и Лависконта заметили в Нью-Йорке за ужином. После ужина пара уехала на одной машине.

Ранее Шакиру уже подозревали в отношениях с известными мужчинами после расставания с Жераром Пике, от которого у нее двое детей. Ей приписывали романы с Томом Крузом, певцом Рау Алехандро и автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. Официально эти слухи не подтвердились.

Шакира в недавнем интервью заявила, что пожертвовала карьерой ради счастливых отношений с Пике.

"На очень долгое время я поставила свою карьеру на паузу, чтобы просто быть рядом с Жераром и чтобы он мог продолжать играть в футбол. Я пошла на многие жертвы ради любви" , - призналась она.

Они расстались летом 2022 года из-за измены со стороны Пике: он начал встречаться с новой девушкой Кларой Чиа, которая намного моложе Шакиры. Певица публично рассказывала о своих переживаниях на фоне этого, давая многочисленные интервью, и даже записала о бывшей любимой песне, в которой спела о том, что экс-бойфренд променял ее на более дешевую копию. Недавно также стало известно, что Шакира выпустит документальный фильм о жизни "после Жерара Пике".

Напомним, по слухам Пике предал Шакиру с ее фитнес-тренершей. А ранее арестовали мужчину , уважавшего Шакиру женой.