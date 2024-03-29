Що дозволяють Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер своїм дітям

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Instagram/usweeklyjennifer.garner

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер виховує трьох спільних дітей з колишнім чоловіком, голлівудською зіркою Беном Аффлеком. Лауреатка премії "Золотий глобус" розповіла, чи є для них якісь заборони.

Про це пише видання People.

Читайте також:

Гарнер про спільних дітей з Аффлеком

Колишня зіркова пара виховує 18-річну Вайолет, 15-річну Серафіну та 12-річного Семюеля. За словами Дженніфер, вони з Беном дають дітям повну свободу дій. І це для 51-річної акторки дається не так вже й просто.

"Мої батьки теж так робили, і я так вражена там, наскільки це непросто. Мені дуже важко не говорити їм: "Ось яким я тебе бачу", або "Я думаю, тобі треба робити ось так". Мені справді доводиться сидіти склавши руки", — зізналась акторка.

Дженніфер додала, що вона просто спостерігає за дітьми, коли вони вирішують, ким хочуть стати. Так, наприклад, Вайолет бере на себе відповідальність за свій власний процес навчання в коледжі.

"Я бачу стрес, але вона впорається з цим, як чемпіонка, і вона повністю відповідає за це. Мені не потрібно говорити: "Ти це робиш, ти це робиш?". Вона сама починає. І я просто пишаюся нею, незважаючи ні на що", — підсумувала Дженніфер.

Дженніфер Гарнер зі старшою донькою. Фото: Instagram/usweekly

Історія кохання Гарнер та Аффлека

Голлівудські актори почали зустрічатися 2004 року. До цього вони мали лише дружні стосунки, бо разом грали у двох фільмах. Після дев’яти місяців стосунків Аффлек зробив пропозицію. Вони побралися 29 червня 2005 року на Карибах.

На розлучення подали 2015-го, офіційно його оформили в жовтні 2018-го. Гарнер підтримувала боротьбу Аффлека з алкоголізмом під час та після їхнього шлюбу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колумбійській співачці Шакірі приписують роман із зіркою культового серіалу. Також ми розповідали, чому голлівудська акторка Меган Фокс переїхала від свого бойфренда.