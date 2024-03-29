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Ексдружина Бена Аффлека розповіла про виховання їхніх трьох дітей

29 березня 2024 06:17
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Стас Кожушко
Редактор
Що дозволяють Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер своїм дітям
Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Instagram/usweeklyjennifer.garner
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер виховує трьох спільних дітей з колишнім чоловіком, голлівудською зіркою Беном Аффлеком. Лауреатка премії "Золотий глобус" розповіла, чи є для них якісь заборони. 

Про це пише видання People.

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Колишня зіркова пара виховує 18-річну Вайолет, 15-річну Серафіну та 12-річного Семюеля. За словами Дженніфер, вони з Беном дають дітям повну свободу дій. І це для 51-річної акторки дається не так вже й просто. 

"Мої батьки теж так робили, і я так вражена там, наскільки це непросто. Мені дуже важко не говорити їм: "Ось яким я тебе бачу", або "Я думаю, тобі треба робити ось так". Мені справді доводиться сидіти склавши руки", — зізналась акторка.

Дженніфер додала, що вона просто спостерігає за дітьми, коли вони вирішують, ким хочуть стати. Так, наприклад, Вайолет бере на себе відповідальність за свій власний процес навчання в коледжі.

"Я бачу стрес, але вона впорається з цим, як чемпіонка, і вона повністю відповідає за це. Мені не потрібно говорити: "Ти це робиш, ти це робиш?". Вона сама починає. І я просто пишаюся нею, незважаючи ні на що", — підсумувала Дженніфер.

Ексдружина Бена Аффлека розповіла про виховання їхніх трьох дітей - фото 1
Дженніфер Гарнер зі старшою донькою. Фото: Instagram/usweekly

Історія кохання Гарнер та Аффлека

Голлівудські актори почали зустрічатися 2004 року. До цього вони мали лише дружні стосунки, бо разом грали у двох фільмах. Після дев’яти місяців стосунків Аффлек зробив пропозицію. Вони побралися 29 червня 2005 року на Карибах. 

На розлучення подали 2015-го, офіційно його оформили в жовтні 2018-го. Гарнер підтримувала боротьбу Аффлека з алкоголізмом під час та після їхнього шлюбу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SK POP (@skpopculture)

Нагадаємо, раніше ми писали, що колумбійській співачці Шакірі приписують роман із зіркою культового серіалу. Також ми розповідали, чому голлівудська акторка Меган Фокс переїхала від свого бойфренда.

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Бен Аффлек
актори
закордонні зірки

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