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Стало відомо, чому Меган Фокс переїхала від свого бойфренда

27 березня 2024 21:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, чому Меган Фокс переїхала від свого бойфренда
Акторка Меган Фокс і Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/foxykells/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Меган Фокс і Machine Gun Kelly переживають непрості часи після розірвання заручин. Джерело розповіло, що стосунки пари наче американські гірки.

Про це пише Daily Mail.

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Людина, близька до пари, яка почала зустрічатися в 2020 році, уточнила: "Між ними все ще існує маса проблем із довірою, і це дуже токсично. Вони не можуть триматися осторонь один від одного, і тут багато історії, але вони також не знають, як підтримувати здорові стосунки. У них то цілком гаразд, а потім через кілька днів жахлива сварка й не розмовляють тижнями, а потім миряться й знову все добре".

 

Фокс, яка раніше була заміжня за актором Брайаном Остіном Гріном, цього тижня з'явилася в подкасті Call Her Daddy і обговорила свої стосунки.

"На даний час у мене немає коментарів щодо статусу стосунків як таких. Що я можу сказати, це те, що з ним завжди буде зв'язок, незважаючи ні на що. Я не можу сказати напевно, як, але я завжди якось буду з ним пов’язана", — сказала зірка.

Це сталося після того, як джерело розповіло, що двоє живуть окремо, оскільки вони вирішують свої проблеми. За словами інсайдера, Меган важко довіряти MGK, і вона знає, що це її власна невпевненість.

Нагадаємо, Меган Фокс приголомшила відвертою сукнею на червоній доріжці. А раніше Меган Фокс вийшла в люди після одкровень про втарту дитини.

Меган Фокс
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зірки
зіркова пара

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