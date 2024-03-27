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Стало известно, почему Меган Фокс переехала от своего бойфренда

27 марта 2024 21:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, почему Меган Фокс переехала от своего бойфренда
Актриса Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/foxykells/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Меган Фокс и Machine Gun Kelly переживают непростые времена после расторжения помолвки. Источник рассказал, что отношения пары как американские горки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Человек, близкий к паре, начавшей встречаться в 2020 году, уточнил: "Между ними все еще существует масса проблем с доверием, и это очень токсично. Они не могут держаться в стороне друг от друга, и здесь много истории, но они также не знают, как поддерживать здоровые отношения. У них то вполне все хорошо, а потом через несколько дней ужасная ссора и не говорят неделями, а потом мирятся и снова все хорошо".

 

Фокс, которая раньше была замужем за актером Брайаном Остином Грином, на этой неделе появилась в подкасте Call Her Daddy и обсудила свои отношения.

"В настоящее время у меня нет комментариев относительно статуса отношений как таковых. Что я могу сказать, это то, что с ним всегда будет связь, несмотря ни на что. Я не могу сказать наверняка как, но я всегда как-то буду с ним связана", — сказала звезда.

Это произошло после того, как источник рассказал, что двое живут по отдельности, поскольку они решают свои проблемы. По словам инсайдера, Меган сложно доверять MGK, и она знает, что это ее собственная неуверенность.

Напомним, Меган Фокс ошеломила откровенным платьем на красной дорожке. А раньше Меган Фокс вышла в люди после откровений о потере ребенка.

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