Джоан Роулинг обвинили в трансфобии — что произошло

Писательница Джоан Роулинг. Фото: REUTERS/Toby Melville

Писательницу Джоан Роллинг, создавшую франшизу "Гарри Поттер", снова обвинили в трансфобии. Литератор назвала трансгендерную ведущую "мужчиною" и та пожаловалась в полицию.

Об этом пишет Reuters.

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Ведущая новостей Индии Уиллоуби написала жалобу в британскую полицию на Джоан Роулинг. Ее обидел пост писательницы в X.

"Называть трансчеловека мужчиной, сознательно зная, что этот человек является женщиной — а я являюсь женщиной, независимо от того, что говорит Джоан Ролинг ... в моем свидетельстве о рождении указан пол "женщина", в моем паспорте, во всех моих документах я юридически признана женщиной" , — заявила ведущая.

Роулинг считает себя невиновным и не видит проблемы в своих гендерно-критических взглядах.

"Некоторое время назад юристы посоветовали мне, что я не только имею очевидно выигрышное дело против Индии Виллоуби за клевету, но и то, что навязчивая нацеленность Индии на меня в последние несколько лет может достичь юридического порога для преследования", — написала Ролинг.

Случаи трансфобии Роулинг

Писательница уже не в первый раз шокирует медиа отсутствием толерантности. В 2019 году литератор поддержала активистку и исследовательницу Маю Форстейтер, которая заявляла — трансгендерные женщины не могут считаться настоящими женщинами.

Также Роулинг резко расктритировала выражение "менструирующие люди". По ее мнению, он может касаться только женщин.

Кроме того, писательница резко отреагировала на инициативу полиции Шотландии фиксировать гендерную идентичность обвиняемых в изнасиловании людей по их желанию.

"Война — это мир. Свобода — это рабство. Невежество — это сила. Человек с пенисом, который вас изнасиловал, — это женщина" , — высмеяла Роулинг.

Каждый раз ее высказывание вызвало бюро хейта в интернете. Молодые люди считают, что она не понимает и не хочет понять подлинную суть трансгендерности.

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