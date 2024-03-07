Героїня скандального жарту про Скадовськ Ірина Гатун знову нарвалася на гнів українців

Акторка Ірина Гатун. Фото: instagram.com/irina_gatun/

Акторка студії "Квартал 95" Ірина Гатун, яка втрапила у гучний скандал через жарт про переселенців зі Скадовська, знову викликала в українців агресію. Цього разу дівчина пожартувала про пари, які вимушені терпіти розлуку через війну.

Відповідне відео з'явилось в Instagram студії.

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Ірина Гатун знову втрапила у скандал через невдалий жарт про переселенців

В опублікованому ролику Ірина Гатун, зіграла українку яка повернулася з Польщі. За сюжетом жінка на півтора роки вимушено залишила свою рідну країну та поїхала закордон заради своєї безпеки.

Акторка заспівала під мотиви української народної пісні "Ой, у вишневому саду".

Вся суть створеного студією жарту полягала у тому, що чоловік дуже сильно скучив за свою дружиною не тільки у духовному сенсі, а й у фізичному.

"На першу колію швидкий з Варшави потяг прибував. Я ще не вийшла із купе, а він мене вже роздягав. Додому я просилася, А він не чув, бо вже стогнав. Ой, милий мій, ну зупинись, Вже наш состав в депо іде. Хоча би випусти людей, що їхали зі мной в купе", — заспівала на сцені Гатун.

Акторам "Квартал 95" здалося смішним те, що через війну багато українських пар вимушені жити окремо.

Українців розлютив невдалий жарт Ірини Гатун

Реакція користувачів соціальної мережі не забарилася. Українці вважають, що виступи студії огидні та викликають сльози замість радості.

"Поламані долі, сім'ї, багато хто вже ніколи не побачиться, цвинтарі — з розмір міста...з чого сміятися???!".

"Дякую що тримаєте планку низькосортного г*вна, я так зрозумів що "жарти" про Бучу і катівні для дітей скоро будуть".

"Якби ти сама таке пережила, ти б таке не співала".

Коментарі під публікацією студії "Квартал 95". Фото: instagram.com/kvartal95official/

Нагадаємо, мер тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на скандальний номер студії "Квартал 95". Також ми писали, що обурення українців через жарти кварталівців про жителів Скадовська прокоментував Телеканал "1+1".