Героиня скандальной шутки о Скадовске Ирина Гатун снова нарвалась на гнев украинцев
Актриса студии "Квартал 95" Ирина Гатун , попавшая в громкий скандал из-за шутки о переселенцах из Скадовска, снова вызвала у украинцев агрессию. На этот раз девушка пошутила о парах, которые вынуждены терпеть разлуку из-за войны.
Соответствующее видео появилось в Instagram студии.
Ирина Гатун снова попала в скандал из-за неудачной шутки о переселенцах
В опубликованном ролике Ирина Гатун, сыграла вернувшуюся из Польши украинку. По сюжету женщина на полтора года вынужденно покинула свою родную страну и уехала за границу ради своей безопасности.
Актриса спела под мотивы украинской народной песни "Ой, у вишневому саду".
Вся суть созданной студией шутки заключалась в том, что муж очень сильно соскучился по своей жене не только в духовном смысле, но и в физическом.
"На першу колію швидкий з Варшави потяг прибував. Я ще не вийшла із купе, а він мене вже роздягав. Додому я просилася, А він не чув, бо вже стогнав. Ой, милий мій, ну зупинись, Вже наш состав в депо іде. Хоча би випусти людей, що їхали зі мной в купе", — спела на сцене Гатун.
Актерам "Квартал 95" показалось смешным то, что из-за войны многих украинских пар вынуждены жить отдельно.
Украинцев разозлила неудачная шутка Ирины Гатун
Реакция пользователей социальной сети не заставила себя ждать. Украинцы считают, что выступления студии отвратительны и вызывают слезы вместо радости.
"Поломанные судьбы, семьи, многие уже никогда не увидятся, кладбища — с размер города... над чем смеяться???!".
"Спасибо что держите планку низкосортного г*вна, я так понял что "шутки" о Буче и пыточных для детей скоро будут".
"Если бы ты сама такое пережила, ты бы не пела".
Напомним, мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев отреагировал на скандальный номер студии "Квартал 95". Также мы писали, что возмущение украинцев из-за шуток кварталовцев о жителях Скадовска прокомментировал Телеканал "1+1".
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