Героиня скандальной шутки о Скадовске Ирина Гатун снова нарвалась на гнев украинцев

Актриса Ирина Гатун. Фото: instagram.com/irina_gatun/

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Гатун , попавшая в громкий скандал из-за шутки о переселенцах из Скадовска, снова вызвала у украинцев агрессию. На этот раз девушка пошутила о парах, которые вынуждены терпеть разлуку из-за войны.

Соответствующее видео появилось в Instagram студии.

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Ирина Гатун снова попала в скандал из-за неудачной шутки о переселенцах

В опубликованном ролике Ирина Гатун, сыграла вернувшуюся из Польши украинку. По сюжету женщина на полтора года вынужденно покинула свою родную страну и уехала за границу ради своей безопасности.

Актриса спела под мотивы украинской народной песни "Ой, у вишневому саду".

Вся суть созданной студией шутки заключалась в том, что муж очень сильно соскучился по своей жене не только в духовном смысле, но и в физическом.

"На першу колію швидкий з Варшави потяг прибував. Я ще не вийшла із купе, а він мене вже роздягав. Додому я просилася, А він не чув, бо вже стогнав. Ой, милий мій, ну зупинись, Вже наш состав в депо іде. Хоча би випусти людей, що їхали зі мной в купе", — спела на сцене Гатун.

Актерам "Квартал 95" показалось смешным то, что из-за войны многих украинских пар вынуждены жить отдельно.

Украинцев разозлила неудачная шутка Ирины Гатун

Реакция пользователей социальной сети не заставила себя ждать. Украинцы считают, что выступления студии отвратительны и вызывают слезы вместо радости.

"Поломанные судьбы, семьи, многие уже никогда не увидятся, кладбища — с размер города... над чем смеяться???!".

"Спасибо что держите планку низкосортного г*вна, я так понял что "шутки" о Буче и пыточных для детей скоро будут".

"Если бы ты сама такое пережила, ты бы не пела".

Комментарии под публикацией студии "Квартал 95". Фото: instagram.com/kvartal95official/

Напомним, мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев отреагировал на скандальный номер студии "Квартал 95". Также мы писали, что возмущение украинцев из-за шуток кварталовцев о жителях Скадовска прокомментировал Телеканал "1+1".