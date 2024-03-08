Джоан Роулінг звинуватили у трансфобії — що сталося

Письменниця Джоан Роулінг. Фото: REUTERS/Toby Melville

Письменницю Джоан Ролінг, яка створила франшизу "Гаррі Поттер", знову звинуватили у трансфобії. Літераторка назвала трансгендерну ведучу "чоловіком" і та поскаржилася в поліцію.

Про це пише Reuters.

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Ведуча новин Індії Віллоубі написала скаргу у британську поліцію на Джоан Роулінг. Її почуття образив допис писменниці у X, в якому її названо "чоловіком".

"Називати транслюдину чоловіком, свідомо знаючи, що ця людина є жінкою — а я є жінкою, незалежно від того, що говорить Джоан Ролінґ ... у моєму свідоцтві про народження вказана стать "жінка", у моєму паспорті, у всіх моїх документах я юридично визнана жінкою", — заявила ведуча.

Роулінг вважає себе невинною і не бачить проблеми у своїх гендерно-критичних поглядах.

"Деякий час тому юристи порадили мені, що я не тільки маю очевидно виграшну справу проти Індії Віллоубі за наклеп, але й те, що нав'язлива націленість Індії на мене протягом останніх кількох років може досягти юридичного порогу для переслідування", — написала Ролінг.

Випадки трансфобії Роулінг

Письменниця вже не вперше шокує медіа відсутністю толерантності. У 2019 році літераторка підтримала активістку і дослідницю Маю Форстейтер, яка заявляла — трансгендерні жінки не можуть вважатися справжніми жінками.

Також Роулінг різко розктритувала вираз "люди, які менструюють". На її думку він може стосуватися лише жінок.

Окрім того, письменниця різко відреагувала на ініціативу поліції Шотландії фіксувати гендерну ідентичність звинувачених у зґвалтуванні людей за їхнім побажанням.

"Війна — це мир. Свобода — це рабство. Неуцтво — це сила. Людина з пенісом, яка вас зґвалтувала, — це жінка", — висміяла Роулінг.

Щоразу її висловлювання викликали бюру хейту в інтернеті. Молоді люди вважають, що вона не розуміє і не хоче зрозуміти справжню суть трансгендерності.

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