Маша Полякова впервые призналась, почему ей недавно делали операцию

Дочь Оли Поляковой Маша на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, 19-летняя Маша дала откровенное интервью. В частности, девушка впервые призналась, какую операцию ей недавно делали, когда она показывала себя в больнице в специальной для хирургического вмешательства одежде.

Об этом Маша Полякова рассказала на интервью каналу "В ліжку" в YouTube.

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Почему Маше Поляковой делали операцию

Во время интервью 19-летняя дочь Оли Поляковой впервые призналась, почему ей в начале этого года делали операцию. Девушка рассказала о причинах хирургического вмешательства и призналась, какие проблемы со здоровьем довели ее до больничной койки.

Маша Полякова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Маша с улыбкой на лице рассказала, что могло стать причиной болезни, и сообщила, что ей говорили врачи после трех приступов. К тому же дочь украинской артистки рассказала о том, какая проблема со здоровьем была у нее в детстве.

"У меня недавно была операция, мне вырезали желчный пузырь. Надо было меньше пить в Англии, наверное. Три приступа панкреатита у меня было. Мне говорили, что следующий мог бы сделать хронический панкреатит. У меня был кистоз", — честно рассказала на интервью 19-летняя дочь Оли Поляковой.

Почему Маша Полякова оказалась в больнице

В начале этого года старшей дочери Оле Поляковой сделали операцию, но тогда она еще не говорила, какую именно. Девушка показала себя в специальном наряде, в котором она уверенно шагала в кабинет для хирургического вмешательства.

Маша Полякова перед операцией в больнице. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Затем Маша показала себя уже после операции, заявив, что все хорошо, и она отходит от наркоза. Тогда девушка ничего не сказала о причинах, но известно, что в конце ноября прошлого года у нее была обнаружена желчнокаменная болезнь.

Дочь Оли Поляковой после операции. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что дочь Оли Поляковой показала себя на свидании с новым парнем.

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