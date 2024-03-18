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Донька Полякової вперше назвала причини операції на початку року

18 березня 2024 11:31
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Маша Полякова вперше зізналася, чому їй нещодавно робили операцію
Донька Олі Полякової Маша на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової, 19-річна Маша дала відверте інтерв’ю. Зокрема, дівчина вперше зізналася, яку операцію їй нещодавно робили, коли вона показувала себе в лікарні в спеціальному для хірургічного втручання одязі.

Про це Маша Полякова розповіла на інтерв’ю каналу "У ліжку" в YouTube.

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Чому Маші Поляковій робили операцію

Під час інтерв’ю 19-річна донька Олі Полякової вперше зізналася, чому їй на початку цього року робили операцію. Дівчина розповіла про причини хірургічного втручання і зізналася, які проблеми зі здоров’ям довели її до лікарняного ліжка.

Маша Полякова
Маша Полякова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Маша з посмішкою на обличчі розповіла, що могло стати причиною хвороби, і повідомила, що їй говорили лікарі після трьох приступів. До того ж, донька української артистки розповіла про те, яка проблема зі здоров’ям була у неї в дитинстві. 

"У мене нещодавно була операція, мені вирізали жовчний міхур. Треба було менше пити в Англії напевно. Три приступи панкреатиту в мене було. Мені говорили, що наступний міг би зробити хронічний панкреатит. У мене був кістоз", — чесно розповіла на інтерв’ю 19-річна донька Олі Полякової. 

Чому Маша Полякова опинилася в лікарні

На початку цього року старшій доньці Олі Полякової зробили операцію, але тоді вона ще не говорила, яку саме. Дівчина показала себе у спеціальному вбранні, в якому вона впевнено крокувала до кабінету для хірургічного втручання.

Stories зі сторінки Маші Полякової
Маша Полякова перед операцією в лікарні. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Потім Маша показала себе вже після операції, заявивши, що все добре, і вона відходить від наркозу. Тоді дівчина нічого не сказала про причини, але відомо, що наприкінці листопаду минулого року в неї виявили жовчнокам'яну хворобу.

Stories зі сторінки Маші Полякової
Донька Олі Полякової після операції. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що донька Олі Полякової показала себе на побаченні з новим хлопцем. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Оля Полякова зізналася, хто допоміг їй зустріти перше кохання. 

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Оля Полякова розповіла про підставу від Олега Винника.

Оля Полякова
шоу-бізнес
українські зірки
Маша Полякова

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