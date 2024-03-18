Маша Полякова вперше зізналася, чому їй нещодавно робили операцію

Донька Олі Полякової Маша на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової, 19-річна Маша дала відверте інтерв’ю. Зокрема, дівчина вперше зізналася, яку операцію їй нещодавно робили, коли вона показувала себе в лікарні в спеціальному для хірургічного втручання одязі.

Про це Маша Полякова розповіла на інтерв’ю каналу "У ліжку" в YouTube.

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Чому Маші Поляковій робили операцію

Під час інтерв’ю 19-річна донька Олі Полякової вперше зізналася, чому їй на початку цього року робили операцію. Дівчина розповіла про причини хірургічного втручання і зізналася, які проблеми зі здоров’ям довели її до лікарняного ліжка.

Маша Полякова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Маша з посмішкою на обличчі розповіла, що могло стати причиною хвороби, і повідомила, що їй говорили лікарі після трьох приступів. До того ж, донька української артистки розповіла про те, яка проблема зі здоров’ям була у неї в дитинстві.

"У мене нещодавно була операція, мені вирізали жовчний міхур. Треба було менше пити в Англії напевно. Три приступи панкреатиту в мене було. Мені говорили, що наступний міг би зробити хронічний панкреатит. У мене був кістоз", — чесно розповіла на інтерв’ю 19-річна донька Олі Полякової.

Чому Маша Полякова опинилася в лікарні

На початку цього року старшій доньці Олі Полякової зробили операцію, але тоді вона ще не говорила, яку саме. Дівчина показала себе у спеціальному вбранні, в якому вона впевнено крокувала до кабінету для хірургічного втручання.

Маша Полякова перед операцією в лікарні. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Потім Маша показала себе вже після операції, заявивши, що все добре, і вона відходить від наркозу. Тоді дівчина нічого не сказала про причини, але відомо, що наприкінці листопаду минулого року в неї виявили жовчнокам'яну хворобу.

Донька Олі Полякової після операції. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

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