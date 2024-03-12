Оля Полякова зізналася, завдяки кому зустріла своє перше кохання
Відома українська співачка Оля Полякова поділилася із шанувальниками історією про своє перше кохання. Зірка розповіла про те, як закохалася на концерті Ірини Білик.
Особистим вона поділилась у випуску шоу "Пісня мого життя".
Як Оля Полякова зустріла своє перше кохання
Зірка розповіла, що у 16 років їй вдалося дістати заповітний квиток на концерт Ірини Білик. Оля захотіла отримати автограф улюбленої виконавиці.
У величезній черзі із нею познайомився молодий хлопець, з яким в Полякової зав'язалося спілкування.
Він пішов проводжати зірку додому, однак забув взяти у неї номер телефону. Юнак знав лише номер її будинку і декілька місяців марно намагався її біля нього зустріти.
Врешті-решт хлопець знайшов креативний спосіб привернути увагу коханої. Біля її будинку він ввімкнув відому композицію Ірини Білик "Ти мій".
"Він вигадав таку хитрість: взяв магнітофон і десь о 23:00, коли вже всі були вдома, нікого не було у дворі, увімкнув цю пісню. Я почула "Ти мій" і відкрила вікно подивитись, звідки вона звучить. Він побачив мене у вікні і крикнув, аби я до нього спускалася. Я побігла і згодом він став моїм першим коханням", — розповіла співачка.
Нагадаємо, Полякова вирушає у тур Європою та Україною з масштабним шоу. Також артистка зізналася, що ображена на свого колегу Олега Винника.
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