Оля Полякова зізналася, завдяки кому зустріла своє перше кохання

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Відома українська співачка Оля Полякова поділилася із шанувальниками історією про своє перше кохання. Зірка розповіла про те, як закохалася на концерті Ірини Білик.

Особистим вона поділилась у випуску шоу "Пісня мого життя".

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Зірка розповіла, що у 16 років їй вдалося дістати заповітний квиток на концерт Ірини Білик. Оля захотіла отримати автограф улюбленої виконавиці.

У величезній черзі із нею познайомився молодий хлопець, з яким в Полякової зав'язалося спілкування.

Він пішов проводжати зірку додому, однак забув взяти у неї номер телефону. Юнак знав лише номер її будинку і декілька місяців марно намагався її біля нього зустріти.

Врешті-решт хлопець знайшов креативний спосіб привернути увагу коханої. Біля її будинку він ввімкнув відому композицію Ірини Білик "Ти мій".

"Він вигадав таку хитрість: взяв магнітофон і десь о 23:00, коли вже всі були вдома, нікого не було у дворі, увімкнув цю пісню. Я почула "Ти мій" і відкрила вікно подивитись, звідки вона звучить. Він побачив мене у вікні і крикнув, аби я до нього спускалася. Я побігла і згодом він став моїм першим коханням", — розповіла співачка.

Нагадаємо, Полякова вирушає у тур Європою та Україною з масштабним шоу. Також артистка зізналася, що ображена на свого колегу Олега Винника.