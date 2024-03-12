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Оля Полякова призналась, благодаря кому встретила свою первую любовь

12 марта 2024 11:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оля Полякова призналась, благодаря кому встретила свою первую любовь
Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками историей о своей первой любви. Звезда рассказала о том, как влюбилась на концерте Ирины Билык.

Личным она поделилась в выпуске шоу "Песня моей жизни".

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Как Оля Полякова встретила свою первую любовь

Звезда рассказала, что в 16 лет ей удалось получить заветный билет на концерт Ирины Билык. Оля захотела получить автограф любимой исполнительницы.

В огромной очереди с ней познакомился молодой парень, с которым у Поляковой завязалось общение.

Он отправился провожать звезду домой, однако забыл взять у нее номер телефона. Юноша знал только номер ее дома и несколько месяцев тщетно пытался ее встретить.

В конце концов, парень нашел креативный способ привлечь внимание любимой. У ее дома он включил известную композицию Ирины Билык "Ты мой".

"Он придумал такую хитрость: взял магнитофон и где-то в 23:00, когда уже все были дома, никого не было во дворе, включил эту песню. Я услышала "Ты мой" и открыла окно посмотреть, откуда она звучит. Он увидел меня в окне и крикнул, чтобы я к нему спускалась. Я побежала и впоследствии он стал моей первой любовью", — рассказала певица.

Напомним, Полякова отправляется в тур по Европе и Украине с масштабным шоу. Также артистка призналась, что обижена на своего коллегу Олега Винника.

Ирина Билык
Оля Полякова
концерт
отношения
украинские звезды
песня
любовь

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