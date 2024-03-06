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Оля Полякова покаже своє велике шоу у Європі

6 березня 2024 13:48
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Оля Мазур
Редактор
Оля Полякова покаже своє велике шоу у Європі
Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмет співачки
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Українська співачка Оля Полякова вирушає у тур Європою та Україною з масштабним шоу. На численні прохання шанувальників співачка з концертною програмою "Все буде добре" відвідає міста, де раніше не виступала. 

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Шоу, яке артистка з аншлагами презентувала у столиці в березні, травні та жовтні минулого року, встигло зібрати повні зали не тільки в нашій країні, а й за кордоном. 

 

Оля Полякова покаже своє велике шоу у Європі - фото 1
Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмет співачки

Над створенням шоу працював креативний директор від України на Євробаченні, режисер-постановник Герман Нєнов. Результатом роботи команди стала яскрава концертна програма, спостерігаючи за якою, глядач переживає потужну палітру емоцій: від жалю, розпачу, спустошення і тривожних згадок до надії, жаги перемоги та гордості за Україну. 

Тур Олі Полякової "Все буде добре" стане одним з найдовших в творчості співачки. 

Шоу складається з двох частин — драматичної та розважальної. Кожний образ символічно відображає відповідний настрій. Перед глядачами Полякова постає у ролі Фенікса, що символізує українців, які попри біль відновлюються з попелу. Також на сцені співачка демонструє характер внутрішньо зібраної Супержінки та приміряє диско костюм, пошитий із броні, яку кожен українець був змушений наростити собі через війну.

Минулого року після шоу "Все буде добре" у КВЦ "Парковий" Полякова вирушила у тур Україною та Європою. Аби цього разу всі охочі змогли оцінити програму, співачка розширює географію.

 

Список міст, які відвідає Оля Полякова в турне. Фото: менеджмет співачки
Список міст, які відвідає Оля Полякова в турне. Фото: менеджмет співачки

Список міст, в яких виступить артистка, доповнюється. Також співачка планує відвідати з цією програмою США та Канаду.

Нагадаємо, дочка Олі Полякової показала веселе відео. А Полякова розповіла про заробітки чоловіка.

Оля Полякова
концерт
шоу
українські зірки

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