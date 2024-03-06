Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Оля Полякова покажет свое большое шоу в Европе arrow

Оля Полякова покажет свое большое шоу в Европе

6 марта 2024 13:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Оля Полякова покажет свое большое шоу в Европе
Певица Оля Полякова. Фото: менеджер певицы
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Украинская певица Оля Полякова отправляется в тур по Европе и Украине с масштабным шоу. По многочисленным просьбам поклонников певица с концертной программой "Все буде добре" посетит города, где раньше не выступала.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

Читайте также:

Полякова посетит более 60 городов

Шоу, которое артистка с аншлагами представила в столице в марте, мае и октябре прошлого года, успело собрать полные залы не только в нашей стране, но и за рубежом.

 

Оля Полякова покажет свое большое шоу в Европе - фото 1
Певица Оля Полякова. Фото: менеджер певицы

Над созданием шоу работал креативный директор Украины на Евровидении, режиссер-постановщик Герман Ненов. Результатом работы команды стала яркая концертная программа, наблюдая за которой, зритель переживает мощную палитру эмоций: от печали, отчаяния, опустошения и тревожных воспоминаний до надежды, жажды победы и гордости за Украину.

Тур Оли Поляковой "Все буде добре" станет одним из самых длинных в творчестве певицы.

Шоу состоит из двух частей – драматической и развлекательной. Каждый образ символически отображает подходящее настроение. Перед зрителями Полякова предстает в роли Феникса, что символизирует украинцев, которые, несмотря на боль, восстают из пепла. Также на сцене певица демонстрирует характер внутренне собранной Суперженщины и примеряет диско костюм, сшитый из брони, которую каждый украинец был вынужден нарастить себе из-за войны.

В прошлом году после шоу "Все буде добре" в КВЦ "Парковый" Полякова отправилась в тур по Украине и Европе. Чтобы на этот раз все желающие смогли оценить программу, певица расширяет географию.

 

Список городов, которые посетит Оля Полякова в турне. Фото: менеджер певицы
Список городов, которые посетит Оля Полякова в турне. Фото: менеджер певицы

Список городов, где выступит артистка, дополняется. Также певица планирует посетить с этой программой США и Канаду.

Напомним, дочь Оли Поляковой показала веселое видео. А Полякова рассказала о заработках супруга.

Оля Полякова
концерт
шоу
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд