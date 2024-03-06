Оля Полякова покажет свое большое шоу в Европе

Певица Оля Полякова. Фото: менеджер певицы

Украинская певица Оля Полякова отправляется в тур по Европе и Украине с масштабным шоу. По многочисленным просьбам поклонников певица с концертной программой "Все буде добре" посетит города, где раньше не выступала.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Шоу, которое артистка с аншлагами представила в столице в марте, мае и октябре прошлого года, успело собрать полные залы не только в нашей стране, но и за рубежом.

Певица Оля Полякова. Фото: менеджер певицы

Над созданием шоу работал креативный директор Украины на Евровидении, режиссер-постановщик Герман Ненов. Результатом работы команды стала яркая концертная программа, наблюдая за которой, зритель переживает мощную палитру эмоций: от печали, отчаяния, опустошения и тревожных воспоминаний до надежды, жажды победы и гордости за Украину.

Тур Оли Поляковой "Все буде добре" станет одним из самых длинных в творчестве певицы.

Шоу состоит из двух частей – драматической и развлекательной. Каждый образ символически отображает подходящее настроение. Перед зрителями Полякова предстает в роли Феникса, что символизирует украинцев, которые, несмотря на боль, восстают из пепла. Также на сцене певица демонстрирует характер внутренне собранной Суперженщины и примеряет диско костюм, сшитый из брони, которую каждый украинец был вынужден нарастить себе из-за войны.

В прошлом году после шоу "Все буде добре" в КВЦ "Парковый" Полякова отправилась в тур по Украине и Европе. Чтобы на этот раз все желающие смогли оценить программу, певица расширяет географию.

Список городов, которые посетит Оля Полякова в турне. Фото: менеджер певицы

Список городов, где выступит артистка, дополняется. Также певица планирует посетить с этой программой США и Канаду.

Напомним, дочь Оли Поляковой показала веселое видео. А Полякова рассказала о заработках супруга.