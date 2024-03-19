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Дональд Трамп угрожает принцу Гарри депортацией из США

19 марта 2024 08:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дональд Трамп угрожает принцу Гарри депортацией из США
Принц Гарри. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дональд Трамп предположил, что принц Гарри может быть депортирован из США. Это произойдет в случае, если Трапп станет президентом и, если окажется, что королевское лицо подделало информацию в своей визовой форме.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что герцог Сассекский принц Гарри не получит "особых привилегий", если он соврал об употреблении наркотиков в заявлении на визу. Принц Гарри живет в Америке с 2020 года в особняке в Монтесито со своей супругой Меган Маркл и двумя детьми Арчи и Лилибет.

 

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Фото: Reuters

В автобиографии принца Spare он рассказал, что ранее употреблял наркотики, но согласно законодательству США это обычно является основанием для отказа в визе. В книге он признался, что употреблял кокаин, марихуану и психоделические грибы.

"Нам придется проверить, знают ли они что-нибудь о наркотиках, и если он соврал, им придется принять соответствующие меры", — говорит Трамп.

 

Ранее бывший президент заявлял, что "не будет защищать" Гарри, потому что тот "предал королеву". Трамп также сказал, что если он победит на ноябрьских выборах, Гарри "будет сам по себе".

Гарри признался, что употреблял кокаин и марихуану в прошлом, однажды сказав, что марихуана помогла исцелить травму смерти его матери. Герцог сказал, что, употребляя аяуаску, психоделический препарат, он понял, что его мать хочет, чтобы он был "счастливым".

Напомним, поклонники Кейт Миддлтон не верят в достоверность ее видео. А принц Гарри и Меган Маркл запустили свой сайт.

США
принц Гарри
Дональд Трамп
королевская семья

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