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Дональд Трамп погрожує принцу Гаррі депортацією із США

19 березня 2024 08:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дональд Трамп погрожує принцу Гаррі депортацією із США
Принц Гаррі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дональд Трамп припустив, що принц Гаррі може бути депортований зі США. Це станеться у випадку, якщо Трап стане президентом і якщо виявиться, що королівська особа підробила інформацію у своїй візовій формі.

Про це пише Daily Mail.

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Колишній президент США Дональд Трамп натякнув, що герцог Сассекський принц Гаррі не отримає "особливих привілеїв", якщо він збрехав про вживання наркотиків у заяві на візу. Принц Гаррі живе в Америці з 2020 року в особняку в Монтесіто зі своєю дружиною Меган Маркл і двома дітьми Арчі та Лілібет.

 

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл. Фото: Reuters

В автобіографії принца Spare він розповів, що раніше вживав наркотики, але згідно із законодавством США це зазвичай є підставою для відмови у візі. У книзі він зізнався, що вживав кокаїн, марихуану та психоделічні гриби.

"Нам доведеться перевірити, чи знають вони щось про наркотики, і якщо він збрехав, їм доведеться вжити відповідних заходів", — відповів Трамп.

 

Раніше колишній президент заявляв, що "не захищатиме" Гаррі, тому що той "зрадив королеву". Трамп також сказав, що якщо він переможе на виборах у листопаді, Гаррі "буде сам по собі".

Гаррі зізнався, що вживав кокаїн і марихуану в минулому, одного разу сказавши, що марихуана допомогла зцілити травму смерті його матері. Герцог сказав, що вживаючи аяуаску, психоделічний препарат, він зрозумів, що його мати хоче, щоб він був "щасливим".

Нагадаємо, прихильники Кейт Міддлтон не вірять у достовірність її відео. А принц Гаррі і Меган Маркл запустили власний сайт.

США
принц Гаррі
Дональд Трамп
королівська родина

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