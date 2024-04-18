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Ребенок с комплексами и страхом — Анна Тринчер рассказала, как над ней издевались в школе

18 апреля 2024 20:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анна Тринчер рассказала о своих комплексах — видео
Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Анна Тринчер вспомнила, как ее унижали в школе. Звезда впервые столкнулась с буллингом в 10 лет.

Об этом она рассказала в шоу Трендсеттер.

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Певица поделилась историей с детства, которая повлияла на ее взрослую жизнь. Звезда рассказала, как парень в которого она была влюблена, унизил ее перед всем классом из-за внешности.

В ее организме наследственно повышено количество тестостерона, который провоцирует рост волос на лице.

"Очень триггерная тема для меня, очень болезненная тема. Меня в детстве многие за это буллили, открыто. Я помню случай, когда ко мне в школе подошел парень, который мне очень нравился и просто при всех, при всем классе сказал, что у тебя есть усы черные. И когда ты 10-летний ребенок, это шквал комплексов, заниженная самооценка и страх", — призналась исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Тринчер поделилась, что очень тяжело пережила эту ситуацию, ведь она росла в то время, когда социальные сети показывали идеальную жизнь и звезда чувствовала себя неполноценной. В силу своего юного возраста, она не понимала, почему она должна страдать из-за внешности, которая отличается от одноклассников.

"Представьте, что рождается ребенок, девочка, у которой наследственно много тестостерона, и у нее также усики или волосы в ненужных местах, и она приходит в школу, и ее начинают буллить просто за то, что она есть. Я, как ребенок, который попал в 10 лет в мир социальных сетей, в мир идеальных людей, у которых было все выбрито просто начисто, я думала, Господи, за что мне это наказание, эти волосы, что же со мной не так", — отметила артистка.

Напомним, мы писали о том, что украинцы открыли Анне Тринчер глаза на парня из её нового клипа.

Раньше мы рассказывали о том, что молодая артистка Анна Тринчер показала невероятные кадры из Бали.

Анна Тринчер
шоу-бизнес
украинские звезды
Секреты
детство
школа
страхи

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