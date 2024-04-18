Анна Трінчер розповіла про свої комплекси — відео

Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Відома українська співачка Анна Трінчер пригадала, як її принижували у школі. Зірка вперше зіштовхнувся з булінгом у 10 років.

Про це вона розповіла в шоу Трендсеттер.

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Трінчер комплексувала через волосся на обличчі

Співачка поділилася історією із дитинства, яка вплинула на її доросле життя. Зірка розповіла, як хлопець в якого вона була закохана, принизив її перед усім класом через зовнішність.

В її організмі спадково підвищена кількість тестостерону, який провокує ріст волосся на обличчі.

"Дуже тригерна тема для мене, дуже болюча тема. Мене в дитинстві багато за це булили, відкрито. Я пам’ятаю випадок, коли до мене в школі підійшов хлопець, який мені дуже подобався і просто при всіх, при всьому класі сказав, що в тебе є вуса чорні. І коли ти 10-річна дитина, це шквал комплексів, занижена самооцінка і страх", — зізналась виконавиця.

Трінчер поділилася, що дуже важко пережила цю ситуацію, адже вона зростала у час, коли соціальні мережі показували ідеальне життя і зірка почувалася неповноцінною. В силу свого юного віку, вона не розуміла чому вона має страждати через зовнішність, яка вирізняє її від однокласників.

"Уявіть, що народжується дитина, дівчинка, в якої спадково багато тестостерону, і в неї також вусики або волосся в непотрібних місцях, і вона приходить до школи, і її починають булити просто за те, що вона є. Я, як дитина, яка потрапила в 10 років у світ соціальних мереж, у світ ідеальних людей, у яких було все виголено просто начисто, я думала, Господи, за що мені це покарання, це волосся, що ж зі мною не так?", — зазначила артистка.

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