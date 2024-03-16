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Брэд Питт судится с россиянином, которому Анджелина Джоли продала винодельню

16 марта 2024 20:36
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Брэд Питт судится с россиянином, которому Анджелина Джоли продала винодельню
Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Fred Duval
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Голливудский актер Брэд Питт судится за имущество с российским олигархом Юрием Шефлером. Он хочет вернуть свое обратно и уже трижды выиграл дело.

Об этом пишет Page Six.

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Голливудский актер Брэд Питт пытается окончательно решить вопрос владения винодельней Chateau Miraval.

Он уже трижды выигрывал на суде. Впрочем, его бывшая жена Анджелина Джоли оспорила предыдущее решение Верховного суда Лос-Анджелеса, подтвердившее факт продажи ею своей доли французской винодельни российскому "водочному королю" Юрию Шефлеру.

Брэд Питт на винодельческой Chateau Miraval. Фото: Serge Chapuis/Chateau Miraval/MEGA
Брэд Питт на винодельне Chateau Miraval. Фото: Serge Chapuis/Chateau Miraval/MEGA

Судья отклонил запрос Джоли. В то же время Брэд Питт настроен выиграть дело, поэтому передал его в другую инстанцию.

Напомним, что актер расстался с Джоли в сентябре 2016 года. Они никак не могли поделить винодельню, и актриса нарушила контракт — продала свою долю имущества российскому олигарху Шефлеру без согласия бывшего.

Ранее мы рассказывали, что любимая женщина Брэда Питта наконец-то официально рассталась с бывшим. А также актер снялся в романтической рекламе с роскошной артисткой Пенелопой Крус.

суд
скандал
Анджелина Джоли
Брэд Питт
Голливуд
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