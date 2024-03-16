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Бред Пітт судиться з росіянином, якому Анджеліна Джолі продала виноробню

16 березня 2024 20:36
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Бред Пітт судиться з росіянином, якому Анджеліна Джолі продала виноробню
Американські актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Фото: Fred Duval
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Голлівудський актор Бред Пітт судиться за майно з російським олігархом Юрієм Шефлером. Він хоче повернути своє назад і вже тричі виграв справу. 

Про це пише Page Six.

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Голлівудський актор Бред Пітт намагається остаточно вирішити питання щодо володіння виноробнею Chateau Miraval.

Він вже тричі вигравав на суді. Втім, його колишня дружина Анджеліна Джолі оскаржила попереднє рішення Верховного суду Лос-Анджелеса, яке підтвердило факт продажу нею своєї частки французької виноробні російському "горілчаному королю" Юрію Шефлеру. 

Бред Пітт на виноробні Chateau Miraval. Фото: Serge Chapuis/Chateau Miraval / MEGA
Бред Пітт на виноробні Chateau Miraval. Фото: Serge Chapuis/Chateau Miraval / MEGA

Суддя відхилив запит Джолі. Натомість Бред Пітт налаштований виграти справу, тому передав її до іншої інстанції.

Нагадаємо, що актор розлучився з Джолі у вересні 2016 року. Вони ніяк не могли поділити виноробню, і акторка порушила контракт — продала свою частку майна російському олігарху Шефлеру без згоди колишнього. 

Раніше ми розповідали, що кохана жінка Бреда Пітта нарешті офіційно розлучилася з колишнім. А також актор знявся у романтичній рекламі з розкішною артисткою Пенелопою Крус.

суд
скандал
Анджеліна Джолі
Бред Пітт
Голлівуд
актори

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