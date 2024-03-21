Брат принцессы Дианы извинился перед бывшей возлюбленной, от которой ушел в 20 лет

Британский аристократ, писатель Чарльз Спенсер. Фото: Instagram/charles.earl.spencer

Брат покойной принцессы Дианы, писатель Чарльз Спенсер в откровенном интервью рассказал о своей прошлой "несчастной" любовной жизни. Он вспомнил свою избранницу, от которой ушел, когда ему было 20 лет.

Об этом сообщает издание Hello.

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Беседуя с крестной матерью принца Джорджа Джулией Сэмюэль в эпизоде ее подкаста Therapy Works, аристократ отметил, что ранее имел "незрелое" отношение к браку. 59-летний Чарльз откровенно рассказал о том, что его любовная жизнь была "беспорядочной и несчастливой", когда он был младше.

"У меня была большая любовь, когда мне было двадцать. И я сбежал от нее, потому что это было слишком угрожающе, поэтому я уничтожил ее (любовь. — Ред.). Это наибольшее, о чем я жалею в моей жизни. Недавно я говорил с ней об этом и извинился. Она все понимает", — признался Чарльз Спенсер.

Он отметил, что когда закончил отношения с любимой, то написал ее матери, что недостоин девушки.

Личная жизнь Чарльза Спенсера

Писатель женился на своей первой жене, модели Виктории Эйткен, урожденной Локвуд, в 1989 году на церемонии, на которой молодой принц Гарри выступал в роли пажа.

После того как бывшая пара развелась в 1997 году, Чарльз был женат на Кэролайн Фрейде (2001-2007). У них родились дочь и сын. Сейчас Чарльз Спенсер счастлив в браке со своей женой Карен, с которой у него есть 11-летняя дочь Шарлотта Диана — младшая среди семи детей.

Чарльз Спенсер с третьей супругой Карен. Фото: People

Напомним, ранее мы писали, что автор первого видео с Кейт Миддлтон после операции возмущен реакцией соцсетей. Также мы рассказывали, что после слухов о смерти короля Чарльза III заметили у Виндзорского замка.