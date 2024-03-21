Брат принцеси Діани вибачився перед колишньою коханою, від якої пішов у 20 років
Брат покійної принцеси Діани, письменник Чарльз Спенсер у відвертому інтерв’ю розповів про своє минуле "нещасливе" любовне життя. Він пригадав свою обраницю, від якої пішов, коли йому було 20 років.
Про це повідомляє видання Hello.
Брат принцеси Діани розповів про минуле кохання
Розмовляючи з хрещеною матір’ю принца Джорджа Джулією Семюель в епізоді її подкасту Therapy Works, аристократ зазначив, що раніше мав "незріле" ставлення до шлюбу. 59-річний Чарльз відверто розповів про те, що його любовне життя було "безладним і нещасливим", коли він був молодшим.
"У мене було велике кохання, коли мені було двадцять. І я втік від неї, тому що це було надто загрозливо, тому я знищив його (кохання. — Ред.). Це найбільше, про що я шкодую в моєму житті. Нещодавно я говорив з нею про це і вибачився. Вона все розуміє", — зізнався Чарльз Спенсер.
Він зазначив, що коли закінчив стосунки з коханою, то написав її матері, що негідний дівчини.
Особисте життя Чарльза Спенсера
Письменник одружився зі своєю першою дружиною, моделлю Вікторією Ейткен, уродженою Локвуд, у 1989 році на церемонії, на якій молодий принц Гаррі виступав у ролі пажа. У колишнього подружжя є три доньки та син Луї Спенсер, віконт Олторп, який успадкує маєток Спенсер.
Після того, як колишня пара розлучилася в 1997 році, Чарльз був одружений з Керолайн Фрейд (2001-2007). В них народились донька та син. Зараз Чарльз Спенсер щасливий у шлюбі зі своєю дружиною Карен, з якою у нього є 11-річна дочка Шарлотта Діана — наймолодша серед його семи дітей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що автор першого відео з Кейт Міддлтон після операції обурений реакцією соцмереж. Також ми розповідали, що після чуток про смерть короля Чарльза III помітили біля Віндзорського замку.
Читайте Новини.LIVE!