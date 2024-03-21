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Брат принцеси Діани вибачився перед колишньою коханою, від якої пішов у 20 років

21 березня 2024 06:29
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Брат принцеси Діани вибачився перед колишньою коханою, від якої пішов у 20 років
Британський аристократ, письменник Чарльз Спенсер. Фото: Instagram/charles.earl.spencer
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Брат покійної принцеси Діани, письменник Чарльз Спенсер у відвертому інтерв’ю розповів про своє минуле "нещасливе" любовне життя. Він пригадав свою обраницю, від якої пішов, коли йому було 20 років. 

Про це повідомляє видання Hello.

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Брат принцеси Діани розповів про минуле кохання

Розмовляючи з хрещеною матір’ю принца Джорджа Джулією Семюель в епізоді її подкасту Therapy Works, аристократ зазначив, що раніше мав "незріле" ставлення до шлюбу. 59-річний Чарльз відверто розповів про те, що його любовне життя було "безладним і нещасливим", коли він був молодшим.

"У мене було велике кохання, коли мені було двадцять. І я втік від неї, тому що це було надто загрозливо, тому я знищив його (кохання. — Ред.). Це найбільше, про що я шкодую в моєму житті. Нещодавно я говорив з нею про це і вибачився. Вона все розуміє", — зізнався Чарльз Спенсер.

Він зазначив, що коли закінчив стосунки з коханою, то написав її матері, що негідний дівчини.

Особисте життя Чарльза Спенсера

Письменник одружився зі своєю першою дружиною, моделлю Вікторією Ейткен, уродженою Локвуд, у 1989 році на церемонії, на якій молодий принц Гаррі виступав у ролі пажа. У колишнього подружжя є три доньки та син Луї Спенсер, віконт Олторп, який успадкує маєток Спенсер.

Після того, як колишня пара розлучилася в 1997 році, Чарльз був одружений з Керолайн Фрейд (2001-2007). В них народились донька та син. Зараз Чарльз Спенсер щасливий у шлюбі зі своєю дружиною Карен, з якою у нього є 11-річна дочка Шарлотта Діана — наймолодша серед його семи дітей.

Брат принцеси Діани вибачився перед колишньою коханою, від якої пішов у 20 років - фото 1
Чарльз Спенсер з третьою дружиною Карен. Фото: People

Нагадаємо, раніше ми писали, що автор першого відео з Кейт Міддлтон після операції обурений реакцією соцмереж. Також ми розповідали, що після чуток про смерть короля Чарльза III помітили біля Віндзорського замку.

принцеса Діана
королівська родина
Велика Британія
кохання

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