Борьба женщин, равенство и уважение — что думают известные украинки о 8 марта

Танцовщица Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Известные украинки поздравили с Международным женским днем и поразмышляли над его назначением. Их мнения разделились — для кого-то сегодняшний день до сих пор "праздник весны", для других — напоминание о тернистом пути борьбы за равные права.

Редакция Новини.LIVE собрал разные взгляды звезд.

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Маша Ефросинина уже не ждет букета

Телеведущая Маша Ефросинина еще много лет назад переосмыслила значение Международного женского дня. Он для нее — это повод еще раз вспомнить, какой сложный и тернистый путь преодолели женщины мира, чтобы получить доступ к базовым правам человека. Таких, как — учиться, голосовать, работать на ранее "исключительно мужских" должностях, претендовать на достойную оплату труда и не только.

"Равенство и уважение — это не о небритых подмышках, а о возможностях выбирать, какой ты хочешь быть. Выбирать и быть ею. Выбираешь ходить на каблуке — ходи, выбираешь управлять заводом — управляй, выбираешь быть матерью — будь, выбираешь не рожать — не рожай, выбираешь защищать свою страну на войне — защищай. Ключ ко всему — ты", — написала Ефросинина.

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Елена Шоптенко отвергла советские нарративы об "украшении коллектива"

Танцовщица Елена Шоптенко воспринимает 8 марта как напоминание о силе желания иметь выбор и самостоятельно распоряжаться своей жизнью.

"В этот день хочу выразить восхищение всем украинским женщинам, которые устойчиво переживают самые сложные времена, и особенно нашими защитницами. Я помню и напоминаю о том, что свобода выбирать кем и какой быть — самое ценное. И она начинается внутри каждой из нас", — написала звезда.

Танцовщица Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Джамала поражена подвигами женщин-защитниц

Певица Джамала впервые вспомнила тех украинок, которые сейчас обороняют украинскую землю. Она считает сегодняшний день очень важным, ведь это повод еще раз напомнить о достижениях женщин в современном мире.

"Наши женщины военнослужащие, саперы-водолазы, волонтеры, медики, правозащитники, предприниматели, политики, творческие, талантливые, спортивные, любящие жены, мамы и дочери. Мы можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам по силам все. Поэтому, мы имеем все. Я считаю важно иметь такой день, который бы не только напоминал, но и умножал достижения и расширял права всех женщин мира. Очень символично, что этот день в начале весны, в пору надежд и красоты, ибо как бы сильны мы ни были, каждая из нас еще и красивая и хрупкая в то же время", — написала Джамала.

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Сумская и Могилевская радуются празднику весны и женщин

Украинская актриса Ольга Сумская поздравила своих подписчиков с 8 марта, хотя и на минутку усомнилась, что это возможно неправильно.

"Как не крути, а ощущение праздника 8 марта остается в душе… Поздравляю, женщины! Вдохновение, родные! Спасибо всем за поздравление!" — написала Ольга Сумская.

Ольга Сумская с мужем. Фото: instagram.com/olgasumska/

Присоединилась к ней и певица Наталья Могилевская, которая воспринимает 8 марта как весенний праздник.

"Девушки, с праздником весны! Любите и будьте любимы", — поздравила Могилевская.

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Ранее украинский телеведущий, который защищает Украину, нежно поздравил женщин с праздником.

Также Ирина Билык символически представила свой переведенный на украинський язык хит "Мы будем вместе".