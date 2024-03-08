Борьба женщин, равенство и уважение — что думают известные украинки о 8 марта
Известные украинки поздравили с Международным женским днем и поразмышляли над его назначением. Их мнения разделились — для кого-то сегодняшний день до сих пор "праздник весны", для других — напоминание о тернистом пути борьбы за равные права.
Редакция Новини.LIVE собрал разные взгляды звезд.
Маша Ефросинина уже не ждет букета
Телеведущая Маша Ефросинина еще много лет назад переосмыслила значение Международного женского дня. Он для нее — это повод еще раз вспомнить, какой сложный и тернистый путь преодолели женщины мира, чтобы получить доступ к базовым правам человека. Таких, как — учиться, голосовать, работать на ранее "исключительно мужских" должностях, претендовать на достойную оплату труда и не только.
"Равенство и уважение — это не о небритых подмышках, а о возможностях выбирать, какой ты хочешь быть. Выбирать и быть ею. Выбираешь ходить на каблуке — ходи, выбираешь управлять заводом — управляй, выбираешь быть матерью — будь, выбираешь не рожать — не рожай, выбираешь защищать свою страну на войне — защищай. Ключ ко всему — ты", — написала Ефросинина.
Елена Шоптенко отвергла советские нарративы об "украшении коллектива"
Танцовщица Елена Шоптенко воспринимает 8 марта как напоминание о силе желания иметь выбор и самостоятельно распоряжаться своей жизнью.
"В этот день хочу выразить восхищение всем украинским женщинам, которые устойчиво переживают самые сложные времена, и особенно нашими защитницами. Я помню и напоминаю о том, что свобода выбирать кем и какой быть — самое ценное. И она начинается внутри каждой из нас", — написала звезда.
Джамала поражена подвигами женщин-защитниц
Певица Джамала впервые вспомнила тех украинок, которые сейчас обороняют украинскую землю. Она считает сегодняшний день очень важным, ведь это повод еще раз напомнить о достижениях женщин в современном мире.
"Наши женщины военнослужащие, саперы-водолазы, волонтеры, медики, правозащитники, предприниматели, политики, творческие, талантливые, спортивные, любящие жены, мамы и дочери. Мы можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам по силам все. Поэтому, мы имеем все. Я считаю важно иметь такой день, который бы не только напоминал, но и умножал достижения и расширял права всех женщин мира. Очень символично, что этот день в начале весны, в пору надежд и красоты, ибо как бы сильны мы ни были, каждая из нас еще и красивая и хрупкая в то же время", — написала Джамала.
Сумская и Могилевская радуются празднику весны и женщин
Украинская актриса Ольга Сумская поздравила своих подписчиков с 8 марта, хотя и на минутку усомнилась, что это возможно неправильно.
"Как не крути, а ощущение праздника 8 марта остается в душе… Поздравляю, женщины! Вдохновение, родные! Спасибо всем за поздравление!" — написала Ольга Сумская.
Присоединилась к ней и певица Наталья Могилевская, которая воспринимает 8 марта как весенний праздник.
"Девушки, с праздником весны! Любите и будьте любимы", — поздравила Могилевская.
Ранее украинский телеведущий, который защищает Украину, нежно поздравил женщин с праздником.
Также Ирина Билык символически представила свой переведенный на украинський язык хит "Мы будем вместе".
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