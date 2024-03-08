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Ірина Білик переклала на українську хіт, який 15 років тому присвятила Дмитру Дікусару

8 березня 2024 20:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ірина Білик переклала на українську хіт, який 15 років тому присвятила Дмитру Дікусару
Співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Ірина Білик переклала на українську мову свою пісню "Ми будем разом". Якщо раніше трек був присвячений коханню артистки, то тепер у нього закладений зовсім інший сенс.

Трек вийшов на всіх стрімінгових майданчиках.

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Ірина Білик вже не вперше перекладає свої хіти. Вона вирішила дати нове життя пісням, які були створені російською. Пісню "Ми будем разом" артистка презентувала 15 років тому і тоді присвятила її своєму коханому — танцівнику Дмитру Дікусару, який зараз захищає Україну.

"Ця пісня — гімн оптимізму та надії, який нагадує нам про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові. Ідеальний саундтрек для тих, хто вірить у силу спільності та мріє про світле майбутнє разом. Сьогодні ми обʼєднані як ніколи і маємо тримати цей настрій до нашої світлої Перемоги. Допомагати одне одному та розуміти біль ближнього. Адже ми українці, ми сильні!" — написала співачка.

Українцям сподобалась нова версія пісні

Прихильники зірки активно відреагували на перевихід пісні. Вони залишили свій відгук у коментарях.

"Всі пісні українською, дякуємо вам за вашу творчість. Україна понад усе!"

"Супер! Дякуємо, потішили україночок. Чарівної весни і мирного неба".

"Пісня вже на повторі. Дякую за Вашу творчість, не зупиняйтесь!"

Коментарі. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
Коментарі. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Раніше співачка переспівала українською свій дуже популярний трек "Сніг".

Також Білик відверто розповіла про свої стосунки з пристрастним незнайомцем.

Ірина Білик
українська мова
українські зірки
пісня
Дмитро Дікусар

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