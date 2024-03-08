Ірина Білик переклала на українську хіт, який 15 років тому присвятила Дмитру Дікусару
Українська співачка Ірина Білик переклала на українську мову свою пісню "Ми будем разом". Якщо раніше трек був присвячений коханню артистки, то тепер у нього закладений зовсім інший сенс.
Трек вийшов на всіх стрімінгових майданчиках.
Пісня "Ми будем разом" зазвучала по-новому
Ірина Білик вже не вперше перекладає свої хіти. Вона вирішила дати нове життя пісням, які були створені російською. Пісню "Ми будем разом" артистка презентувала 15 років тому і тоді присвятила її своєму коханому — танцівнику Дмитру Дікусару, який зараз захищає Україну.
"Ця пісня — гімн оптимізму та надії, який нагадує нам про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові. Ідеальний саундтрек для тих, хто вірить у силу спільності та мріє про світле майбутнє разом. Сьогодні ми обʼєднані як ніколи і маємо тримати цей настрій до нашої світлої Перемоги. Допомагати одне одному та розуміти біль ближнього. Адже ми українці, ми сильні!" — написала співачка.
Українцям сподобалась нова версія пісні
Прихильники зірки активно відреагували на перевихід пісні. Вони залишили свій відгук у коментарях.
"Всі пісні українською, дякуємо вам за вашу творчість. Україна понад усе!"
"Супер! Дякуємо, потішили україночок. Чарівної весни і мирного неба".
"Пісня вже на повторі. Дякую за Вашу творчість, не зупиняйтесь!"
Раніше співачка переспівала українською свій дуже популярний трек "Сніг".
Також Білик відверто розповіла про свої стосунки з пристрастним незнайомцем.
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