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Ирина Билык перевела на украинский хит, который 15 лет назад посвятила Дмитрию Дикусару

8 марта 2024 20:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Ирина Билык перевела на украинский хит, который 15 лет назад посвятила Дмитрию Дикусару
Певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Ирина Билык перевела на украинский язык свою песню "Ми будем разом". Если раньше трек был посвящен любви артистки, то теперь у него заложен совсем другой смысл.

Трек вышел на всех стриминговых площадках.

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Песня "Ми будем разом" зазвучала по-новому

Ирина Билык уже не впервые переводит свои хиты. Она решила дать новую жизнь песням, созданным на русском. Песню "Ми будем разом" артистка презентовала 15 лет назад и тогда посвятила ее своему любимому — танцовщику Дмитрию Дикусару, который сейчас защищает Украину.

"Эта песня — гимн оптимизма и надежды, который напоминает нам о важности поддержки, понимания и безусловной любви. Идеальный саундтрек для тех, кто верит в силу обьединения и мечтает о светлом будущем вместе. Сегодня мы объединены как никогда и должны держать это настроение к нашей светлой Победе. Помогать друг другу и понимать боль ближнего. Мы ведь украинцы, мы сильные!" — написала певица.

Украинцам понравилась новая версия песни

Поклонники звезды активно отреагировали на перевыход песни. Они написали свои впечатления в комментариях.

"Все песни на украинском, благодарим вас за ваше творчество. Украина больше всего!"

"Супер! Спасибо, порадовали украиночек. Волшебной весны и мирного неба".

"Песня уже на повторе. Спасибо за Ваше творчество, не останавливайтесь!"

Комментарии. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
Комментарии. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Ранее певица перепела на украинском свой очень популярный трек "Снег".

Также Билык откровенно рассказала о своих отношениях со страстным незнакомцем.

Ирина Билык
украинский язык
украинские звезды
песня
Дмитрий Дикусар

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