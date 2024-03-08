Ирина Билык перевела на украинский хит, который 15 лет назад посвятила Дмитрию Дикусару
Украинская певица Ирина Билык перевела на украинский язык свою песню "Ми будем разом". Если раньше трек был посвящен любви артистки, то теперь у него заложен совсем другой смысл.
Трек вышел на всех стриминговых площадках.
Песня "Ми будем разом" зазвучала по-новому
Ирина Билык уже не впервые переводит свои хиты. Она решила дать новую жизнь песням, созданным на русском. Песню "Ми будем разом" артистка презентовала 15 лет назад и тогда посвятила ее своему любимому — танцовщику Дмитрию Дикусару, который сейчас защищает Украину.
"Эта песня — гимн оптимизма и надежды, который напоминает нам о важности поддержки, понимания и безусловной любви. Идеальный саундтрек для тех, кто верит в силу обьединения и мечтает о светлом будущем вместе. Сегодня мы объединены как никогда и должны держать это настроение к нашей светлой Победе. Помогать друг другу и понимать боль ближнего. Мы ведь украинцы, мы сильные!" — написала певица.
Украинцам понравилась новая версия песни
Поклонники звезды активно отреагировали на перевыход песни. Они написали свои впечатления в комментариях.
"Все песни на украинском, благодарим вас за ваше творчество. Украина больше всего!"
"Супер! Спасибо, порадовали украиночек. Волшебной весны и мирного неба".
"Песня уже на повторе. Спасибо за Ваше творчество, не останавливайтесь!"
Ранее певица перепела на украинском свой очень популярный трек "Снег".
Также Билык откровенно рассказала о своих отношениях со страстным незнакомцем.
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