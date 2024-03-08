Боротьба жінок, рівність і повага — що думають відомі українки про 8 березня

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Відомі українки привітали з Міжнародним жіночим днем і порозмірковували над його призначенням. Їхні думки розділились — для когось сьогоднішній день досі "свято весни", для інших — згадка про тернистий шлях боротьби жінок за рівні права.

Редакція Новини.LIVE зібрав різні погляди зірок.

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Маша Єфросиніна вже не чекає на букет

Телеведуча Маша Єфросиніна ще багато років назад переосмислила значення Міжнародним жіночого дня. Він для неї — це привід вкотре згадати, який складний і тернистий шлях подолали жінки світу, щоб мати доступ до базових прав людини. Таких, як — навчатися, голосувати, працювати на колись "виключно чоловічих" посадах, претендувати на гідну оплату праці і не тільки.

"Рівність і повага — це не про неголені пахви, а про можливості вибирати, якою ти хочеш бути. Обирати і бути нею. Вибираєш ходити на підборах — ходи, вибираєш керувати заводом — керуй, вибираєш бути матір’ю — будь, вибираєш не народжувати — не народжуй, вибираєш захищати свою країну на війні — захищай. Ключ до всього — ти", — написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Олена Шоптенко відкинула радянські наративи про "прикрасу колективу"

Танцівниця Олена Шоптенко сприймає 8 березня, як нагадування про силу бажання мати вибір та самостійно розпоряджатися своїм життям.

"У цей день хочу виразити захоплення всіма українськими жінками, які стійко переживають найскладніші часи, і особливо нашими Захисницями. Я памʼятаю і нагадую про те, що свобода обирати ким і якою бути — найцінніше. І вона починається всередині кожної з нас", — написала зірка.

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Джамала вражена подвигами жінок-захисниць

Співачка Джамала вперше чергу згадала про тих українок, які зараз обороняють українську землю. Вона вважає сьогоднішній день дуже важливим, адже це привід, щоб ще раз нагадати про досягнення жінок у сучасному світі.

"Наші жінки військовослужбовиці, саперки-водолазки, волонтерки, медикині, правозахисниці, підприємиці, політикині, творчі, талановиті, спортивні, люблячі дружини, мами та доньки. Ми можемо боротися за своє сьогодні й завтра. Нам під силу все. Тому, ми маємо мати такий день, який би не тільки нагадував, а й примножував досягнення та розширював права всіх жінок світу. Дуже символічно, що цей день на початку весни, у пору надій та краси. Бо якими б сильними ми не були, кожна з нас ще й красива та тендітна водночас", — написала Джамала.

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Сумська та Могилевська радіють святу весни і жіноцтва

Українська акторка Ольга Сумська привітала своїх підписниць з 8 березня, хоча і на хвилинку засумнівалась, що можливо це неправильно.

"Як не крути, а відчуття свята 8 березня залишається в душі…Вітаю, жіноцтво! Натхення, рідні! Дякую всім за привітання!" — написала Ольга Сумська.

Ольга Сумська з чоловіком. Фото: instagram.com/olgasumska/

Приєдналась до неї і співачка Наталія Могилевська, яка відчуває 8 березня, як весняне свято.

"Дівчата, зі святом весни! Кохайте та будьте коханими", — привітала Могилевська.

Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Раніше український телеведучий, який захищає Україну, ніжно привітав жінок зі святом.

Також Ірина Білик символічно презентувала свій перекладений солов'їною хіт "Ми будем разом".