Боротьба жінок, рівність і повага — що думають відомі українки про 8 березня
Відомі українки привітали з Міжнародним жіночим днем і порозмірковували над його призначенням. Їхні думки розділились — для когось сьогоднішній день досі "свято весни", для інших — згадка про тернистий шлях боротьби жінок за рівні права.
Редакція Новини.LIVE зібрав різні погляди зірок.
Маша Єфросиніна вже не чекає на букет
Телеведуча Маша Єфросиніна ще багато років назад переосмислила значення Міжнародним жіночого дня. Він для неї — це привід вкотре згадати, який складний і тернистий шлях подолали жінки світу, щоб мати доступ до базових прав людини. Таких, як — навчатися, голосувати, працювати на колись "виключно чоловічих" посадах, претендувати на гідну оплату праці і не тільки.
"Рівність і повага — це не про неголені пахви, а про можливості вибирати, якою ти хочеш бути. Обирати і бути нею. Вибираєш ходити на підборах — ходи, вибираєш керувати заводом — керуй, вибираєш бути матір’ю — будь, вибираєш не народжувати — не народжуй, вибираєш захищати свою країну на війні — захищай. Ключ до всього — ти", — написала Єфросиніна.
Олена Шоптенко відкинула радянські наративи про "прикрасу колективу"
Танцівниця Олена Шоптенко сприймає 8 березня, як нагадування про силу бажання мати вибір та самостійно розпоряджатися своїм життям.
"У цей день хочу виразити захоплення всіма українськими жінками, які стійко переживають найскладніші часи, і особливо нашими Захисницями. Я памʼятаю і нагадую про те, що свобода обирати ким і якою бути — найцінніше. І вона починається всередині кожної з нас", — написала зірка.
Джамала вражена подвигами жінок-захисниць
Співачка Джамала вперше чергу згадала про тих українок, які зараз обороняють українську землю. Вона вважає сьогоднішній день дуже важливим, адже це привід, щоб ще раз нагадати про досягнення жінок у сучасному світі.
"Наші жінки військовослужбовиці, саперки-водолазки, волонтерки, медикині, правозахисниці, підприємиці, політикині, творчі, талановиті, спортивні, люблячі дружини, мами та доньки. Ми можемо боротися за своє сьогодні й завтра. Нам під силу все. Тому, ми маємо мати такий день, який би не тільки нагадував, а й примножував досягнення та розширював права всіх жінок світу. Дуже символічно, що цей день на початку весни, у пору надій та краси. Бо якими б сильними ми не були, кожна з нас ще й красива та тендітна водночас", — написала Джамала.
Сумська та Могилевська радіють святу весни і жіноцтва
Українська акторка Ольга Сумська привітала своїх підписниць з 8 березня, хоча і на хвилинку засумнівалась, що можливо це неправильно.
"Як не крути, а відчуття свята 8 березня залишається в душі…Вітаю, жіноцтво! Натхення, рідні! Дякую всім за привітання!" — написала Ольга Сумська.
Приєдналась до неї і співачка Наталія Могилевська, яка відчуває 8 березня, як весняне свято.
"Дівчата, зі святом весни! Кохайте та будьте коханими", — привітала Могилевська.
Раніше український телеведучий, який захищає Україну, ніжно привітав жінок зі святом.
Також Ірина Білик символічно презентувала свій перекладений солов'їною хіт "Ми будем разом".
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