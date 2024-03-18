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Белла Хадид появилась на обложке Vogue верхом на коне

18 марта 2024 22:57
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Белла Хадид появилась на обложке Vogue верхом на коне
Американская модель Белла Хадид. Фото: Instagram/vogueitalia
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская модель Белла Хадид появилась на обложке нового номера журнала Vogue Italia. В последнее время она перестала появляться на подиуме и много времени проводит на конных турнирах. Именно поэтому с этим животным она снималась в глянцевой фотосессии.

Соответствующие фотографии появились в соцсетях Vogue Italia и на сайте.

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Белла Хадид на обложке Vogue Italia

27-летняя модель примеряла несколько образов, а на обложке появилась верхом на коне в длинном закрытом платье Balenciaga телесного цвета. Интерес к конному спорту Белла переняла от своего бойфренда Адана Бануэлоса, с которым начала встречаться в прошлом году. Он — профессиональный всадник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ради нового хобби Хадид, которая до этого жила преимущественно в мегаполисах, переехала в Техас. И хотя в последнее время Беллу можно увидеть в одежде в ковбойском стиле, в фотосессии Vogue Italia модель примеряла также джинсы и разные платья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Меня окружают моя семья и друзья, а команда просто потрясающая и состоит из творческих людей, которые вдохновляют каждый день. Мне кажется, что когда я показываю самое аутентичное, то я, вещи и люди отвечали судьбе", — отметила Белла.

Отметим, что в августе прошлого года Хадид впервые за долгое время вышла в соцсети и объяснила, почему исчезла из медиапространства. В модели произошло обострение инфекционного заболевания, вызванное укусом клеща. С недугом звезда борется уже более 10 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что американская певица Дженнифер Лопес в новом клипе снова засветилась в платье украинского бренда. Также мы рассказывали, что страницу принца Гарри удалили с сайта королевской семьи.

Белла Хадид
модель
зарубежные звезды
Vogue

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