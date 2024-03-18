Белла Хадід з'явилась на обкладинці Vogue верхи на коні

Американська модель Белла Хадід. Фото: Instagram/vogueitalia

Американська модель Белла Хадід з’явилась на обкладинці нового номера журналу Vogue Italia. Останнім часом вона перестала з’являтися на подіумі і багато часу проводить на кінних турнірах. Саме тому з цією твариною вона знімалась у фотосесії для глянцю.

Відповідні фотографії з’явились в соцмережах Vogue Italia та на сайті.

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Белла Хадід на обкладинці Vogue Italia

27-річна модель приміряла декілька образів, а на обкладинці з’явилась верхи на коні у довгій закритій сукні Balenciaga тілесного кольору. Інтерес до кінного спорту Белла перейняла від свого бойфренда Адана Бануелоса, з яким почала зустрічатися минулого року. Він — професійний вершник.

Заради нового хобі Хадід, яка до цього жила переважно в мегаполісах, переїхала до Техасу. І хоча останнім часом Беллу можна побачити в одязі у ковбойському стилі, у фотосесії Vogue Italia модель приміряла також джинси та різні сукні.

"Мене оточують моя сім'я та друзі, а команда просто приголомшлива і складається з творчих людей, які надихають щодня. Мені здається, що, коли я показую найавтентичніше, то я, речі та люди відповідали долі", — зазначила Белла.

Відзначимо, що в серпні минулого року Хадід вперше за довгий час вийшла в соцмережі та пояснила, чому зникла з медіапростору. У моделі відбулося загострення інфекційного захворювання, спричинене укусом кліща. З недугою зірка бореться вже понад 10 років.

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