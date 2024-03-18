Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Белла Хадід з'явилась на обкладинці Vogue верхи на коні arrow

Белла Хадід з'явилась на обкладинці Vogue верхи на коні

18 березня 2024 22:57
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Белла Хадід з'явилась на обкладинці Vogue верхи на коні
Американська модель Белла Хадід. Фото: Instagram/vogueitalia
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська модель Белла Хадід з’явилась на обкладинці нового номера журналу Vogue Italia. Останнім часом вона перестала з’являтися на подіумі і багато часу проводить на кінних турнірах. Саме тому з цією твариною вона знімалась у фотосесії для глянцю.

Відповідні фотографії з’явились в соцмережах Vogue Italia та на сайті. 

Читайте також:

Белла Хадід на обкладинці Vogue Italia

27-річна модель приміряла декілька образів, а на обкладинці з’явилась верхи на коні у  довгій закритій сукні Balenciaga тілесного кольору. Інтерес до кінного спорту Белла перейняла від свого бойфренда Адана  Бануелоса, з яким почала зустрічатися минулого року. Він — професійний вершник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue Italia (@vogueitalia)

Заради нового хобі Хадід, яка до цього жила переважно в мегаполісах, переїхала до Техасу. І хоча останнім часом Беллу можна побачити в одязі у ковбойському стилі, у фотосесії Vogue Italia модель приміряла також джинси та різні сукні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue Italia (@vogueitalia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue Italia (@vogueitalia)

"Мене оточують моя сім'я та друзі, а команда просто приголомшлива і складається з творчих людей, які надихають щодня. Мені здається, що, коли я показую найавтентичніше, то я, речі та люди відповідали долі", — зазначила Белла. 

Відзначимо, що в серпні минулого року Хадід вперше за довгий час вийшла в соцмережі та пояснила, чому зникла з медіапростору. У моделі відбулося загострення інфекційного захворювання, спричинене укусом кліща. З недугою зірка бореться вже понад 10 років.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue Italia (@vogueitalia)

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Дженніфер Лопес в новому кліпі знову засвітилась у сукні українського бренду. Також ми розповідали, що сторінку принца Гаррі видалили з сайту королівської родини.

Белла Хадід
модель
закордонні зірки
Vogue

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися