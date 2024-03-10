Бабушка Арианы Гранде установила своеобразный рекорд на Spotify

Певица Арианы Гранде с бабушкой и братом. Фото: Instagram/frankiejgrande

Американская певица Ариана Гранд выпустила новый альбом Eternal Sunshine. В одной из композиций звучит голос ее 98-летней бабушки Марджори Нонны Гранде. Этот трек оказался в одном из чартов Spotify.

Об этом сообщает издание Conseunce Sound.

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Голос Марджори Нонны звучит в финальном треке нового альбома Гранде. По состоянию на субботу, 9 марта, песня Ordinary Things занимала 35-е место в рейтинге Daily Top Songs Spotify после того, как в первый день ее прослушали почти 3 миллиона раз.

В США трек занимает 28 место среди самых прослушиваемых песен на Spotify за последние 24 часа. Таким образом Марджори Нонна Гранде стала старейшим человеком в чартах Spotify.

Титулованная певица любит проводить время с бабушкой. В октябре прошлого года звездная семья громко отпраздновала 98-летнюю Марджори. Бабушка во многом поддерживает Ариану. Так, например, в 2018-м она пошла с внучкой в тату-салон, где сделала первую в жизни татуировку.

Тогда Марджори увековечила на безымянном пальце левой руки прозвище своего последнего мужа Фрэнка Гранде — Чикко (Ciccio). Ариана же набила себе на тыльной стороне ладони Луну и звезды.

Фото: Instagram/arianagrande

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