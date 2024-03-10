Бабуся Аріани Гранде встановила своєрідний рекорд на Spotify

Співачка Аріани Гранде з бабусею та братом. Фото: Instagram/frankiejgrande

Американська співачка Аріана Гранде випустила новий альбом Eternal Sunshine. В одній з композицій звучить голос її 98-річної бабусі Марджорі Нонни Гранде. Цей трек опинився в одному з чартів Spotify.

Про це повідомляє видання Conseunce Sound.

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Голос Марджорі Нонни звучить у фінальному треку нового альбому Гранде. Станом на суботу, 9 березня, пісня Ordinary Things посідала 35 місце в рейтингу Daily Top Songs Spotify після того, як у перший день її прослухали майже 3 мільйони разів.

У США трек наразі займає 28 місце серед найбільш прослуховуваних пісень на Spotify за останні 24 години. Таким чином Марджорі Нонна Гранде стала найстарішою людиною в чартах Spotify.

Титулована співачка любить проводити час з бабусею. В жовтні минулого року зіркова родина гучно відсвяткувала 98-річчя Марджорі. Бабуся багато в чому підтримує Аріану. Так, наприклад, 2018-го вона пішла з онучкою до тату-салону, де зробила перше в житті татуювання.

Тоді Марджорі увічнила на безіменному пальці лівої руки прізвисько свого останнього чоловіка Френка Гранде — "Чікко" (Ciccio). Аріана ж набила собі на тильній стороні долоні Місяць та зірки.

Фото: Instagram/arianagrande

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