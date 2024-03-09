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Антипремия "Золотая малина 2024" объявила главных неудачников в кинематографе

9 марта 2024 20:55
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Стас Кожушко
Редактор
Антипремия "Золотая малина 2024" объявила главных неудачников в кинематографе
Фрагмент церемонии награждения премии "Золотая малина 2024". Скриншот: YouTube/razziechannel
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Традиционно накануне "Оскара" объявляют победителей антипремии "Золотая малина". "Триумфатором" прошедшей онлайн 44-й церемонии награждения стала американская актриса Меган Фокс.

Об этом сообщает издание Variety.

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Победители антипремии "Золотая малина 2024"

Наибольшее количество статуэток, а именно пять, досталось трэш-хоррору "Винни Пух: Кровь и мед". Британский независимый слэшер победил в главной номинации "Худший фильм", его автора Риса Фрейка-Уотерфилда признали худшим режиссером, а герои ленты, убийцы Винни Пух и Пятачок — худшим дуэтом. Фильм также стал лауреатом в категориях за худший сценарий и как худший приквел, сиквел или римейк.

Худшим актером стал Джон Войта (за фильм "Милосердие"). А настоящий "триумф" достался Меган Фокс. Она стала худшей актрисой (фильм "Джонни и Клайд"), а также актрисой второго плана за роль в ленте "Неудержимые-4". Ее партер из комедийного боевика, титулованный Сильвестр Сталлоне, победил в категории "Худший актер второго плана".

Напомним, ранее мы писали, какие всемирно известные режиссеры претендуют на статуэтку премии "Оскар-2024". Также мы рассказывали, кто из знаменитостей попал в номинацию "Лучшая мужская роль".

кино
премия
Голливуд
Меган Фокс
актеры

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