Антипремія "Золота малина 2024" оголосила головних невдах у кінематографі

Фрагмент церемонії нагородження премії "Золота малина 2024". Скриншот: YouTube/razziechannel

Традиційно напередодні "Оскару" оголошують переможців антипремії "Золота малина". "Тріумфаторкою" 44-ї церемонії нагородження, яка пройшла онлайн, стала американська акторка Меган Фокс.

Про це повідомляє видання Variety.

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Переможці антипремії "Золота малина 2024"

Найбільше статуеток, а саме п’ять, дісталось треш-хорору "Вінні Пух: Кров та мед". Британський незалежний слешер переміг у головній номінації "Найгірший фільм", його автора Ріса Фрейка-Уотерфілда визнали найгіршим режисером, а герої стрічки, вбивці Вінні Пух і П'ятачок — найгіршим дуетом. Фільм також став лауреатом в категоріях за найгірший сценарій і як найгірший приквел, сиквел чи рімейк.

Найгіршим актором став Джон Войта (за фільм "Милосердя"). А справжній "тріумф" дістався Меган Фокс. Вона стала найгіршою акторкою (фільм "Джонні та Клайд"), а також акторкою другого плану за роль у стрічці "Нестримні-4". Її партер з комедійного бойовика, титулований Сільвестр Сталлоне, переміг у категорії "Найгірший актор другого плану".

Нагадаємо, раніше ми писали, які всесвітньовідомі режисери претендують на статуетку премії "Оскар-2024". Також ми розповідали, хто зі знаменитостей потрапив до номінації "Найкраща чоловіча роль".