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Анна Саливанчук пожаловалась на странного преследователя — не может спокойно потренироваться в зале

17 марта 2024 16:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анна Саливанчук пожаловалась на странного преследователя — не может спокойно потренироваться в зале
Актриса Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса и звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук поделилась с поклонниками шокирующей новостью. Звезду после развода преследует неизвестный мужчина.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Саливанчук заметила, что за ней следит странный мужчина. Актриса посещает разные локации известной сети тренажерных залов в городе. Один и тот же мужчина отслеживает её соцсети и появятся почти всюду, где тренируется звезда.

"Я не публикую ничего, потому что, к сожалению, в комплексе спортзалов, где я нахожусь, появился какой-то маньяк. Он смотрит мои сториз и сразу приезжает туда, где я. Вычисляет по картинке и ходит за мной... Поэтому теперь я публикую сториз, когда выезжаю из спортзала, чтобы он не мог меня вычислить", — отмечает артистка.

Странный незнакомец заставляет Саливанчук нервничать и чувствовать себя некомфортно.

Звезда кино почти год назад развелась с мужем и не чувствует себя защищенной.

Соливанчук
Актриса Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Актриса в социальной сети обратилась к преследователю и попросила не пугать ее.

"Мне неприятно чувствовать, что за мной следят, не поступайте так. Слышишь меня? Не делай так больше! Мне неприятно!", — сказала Саливанчук.

Напомним, мы ранее писали, что певица Злата Огневич снова встретила своего преследователя и пригрозила ему полицией. А актриса Ксения Мишина стала жертвой мошенников и потеряла 15 тысяч гривен.

полиция
шоу-бизнес
Криминал
актриса
Анна Саливанчук
страхи

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